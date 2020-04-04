Посилення карантину з 6 квітня: як буде ходити транспорт в Україні

Карантин в Україні буде посилено з понеділка
Карантин в Україні з 6 квітня посилиться. Уряд прийняв відповідні закони, якими забороняється переміщатися групами понад дві особи, за винятком супроводу дітей, а також відвідувати парки й будь-які громадські заходи. Разом з тим зміниться і робота громадського транспорту. Як повідомляється, автобуси в Україні зовсім перестануть курсувати.
Єдиним транспортним засобом, на якому можна переміщатися без обмежень є легковий автомобіль.
"В Україні з 6 квітня посилюються карантинні заходи для стримування поширення коронавірусної хвороби. Постановою Уряду обмежується перебування громадян поза домом, забороняється відвідування спортивних майданчиків і парків тощо", - йдеться в заяві МОЗ в офіційному каналі в Telegram.
З 6 квітня в Україні зміниться робота транспорту (фото: t.me/COVID19_Ukraine)
Варто відзначити, що в публікації не говориться про можливість користування велосипедами та транспортом інших категорій.
Нові обмежувальні заходи будуть діяти з 6 квітня по 24 квітня. Штраф за порушення правил карантину дорівнює від 17 до 34 тисяч або ж кримінальна відповідальність (все залежить від того, перше це порушення чи ні).
Що суворо забороняється:
Нагадаємо, що раніше експерт розповів про ефективність захисту від коронавірусу.