Жах: у Києві сміттєвоз розчавив людину біля РАГСу (відео)

Смертельна ДТП сталася на бульварі Верховної Ради
У Києві сталася смертельна ДТП за участю сміттєвоза - вантажівка скоїла наїзд на чоловіка, і в результаті отриманих травм потерпілий помер. Про це передає "Інформатор".
Інцидент стався близько сьомої години вечора 11 серпня на бульварі Верховної Ради в Дніпровському районі.
У дворі біля РАГСу водій сміттєвоза MAN здавав назад і переїхав людину. Він почув крик потерпілого, зупинився і вийшов перевірити, що трапилося. Помітивши людину під колесами, водій викликав "швидку" і поліцію.
Медики, які прибули на місце події, вже нічим допомогти чоловікові не могли і тільки констатувати смерть.
У Києві сміттєвоз розчавив чоловіка (Фото: kiev.informator.ua)
За словами свідків, буквально за п'ять хвилин до трагедії чоловік сидів прямо на дорозі навпочіпки.
На вигляд загиблому було близько 35 років.
Відео: facebook.com/kiev.informator.ua
Правоохоронці з'ясовують усі деталі та обставини події.
Відео: informator.ua
Користувачі мережі шоковані інцидентом і зазначають, що хоч водій сміттєвоза і повинен був бути уважним за кермом, загинув також сидів у небезпечному місці біля дороги. Також висловлюється припущення, що чоловік міг перебувати в стані сп'яніння.
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Раніше ми писали про те, що в Києві ветеран АТО залишився без руки через власну недбалість - чоловік вивозив сміття сміттєвоз, механізм якого і відірвав йому руку.
Нагадаємо, минулого літа в Закарпатській області водій сміттєвоза наїхав на літнього пішохода. В результаті аварії пенсіонер загинув.