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Жах: у Києві сміттєвоз розчавив людину біля РАГСу (відео)

STYLERПодії    12.08.2019 - 08:18
Жах: у Києві сміттєвоз розчавив людину біля РАГСу (відео)
Ілюстративне фото: ДТП (РБК-Україна)

Смертельна ДТП сталася на бульварі Верховної Ради

У Києві сталася смертельна ДТП за участю сміттєвоза - вантажівка скоїла наїзд на чоловіка, і в результаті отриманих травм потерпілий помер. Про це передає "Інформатор".

Інцидент стався близько сьомої години вечора 11 серпня на бульварі Верховної Ради в Дніпровському районі.

У дворі біля РАГСу водій сміттєвоза MAN здавав назад і переїхав людину. Він почув крик потерпілого, зупинився і вийшов перевірити, що трапилося. Помітивши людину під колесами, водій викликав "швидку" і поліцію.

Медики, які прибули на місце події, вже нічим допомогти чоловікові не могли і тільки констатувати смерть.

 

У Києві сміттєвоз розчавив чоловіка (Фото: kiev.informator.ua)

За словами свідків, буквально за п'ять хвилин до трагедії чоловік сидів прямо на дорозі навпочіпки.

На вигляд загиблому було близько 35 років.

Відео: facebook.com/kiev.informator.ua

Правоохоронці з'ясовують усі деталі та обставини події.

Відео: informator.ua

Користувачі мережі шоковані інцидентом і зазначають, що хоч водій сміттєвоза і повинен був бути уважним за кермом, загинув також сидів у небезпечному місці біля дороги. Також висловлюється припущення, що чоловік міг перебувати в стані сп'яніння.

  • Жах;
  • Не захищаю водія сміттєвоза... але чувак б ще б на проїжджій частині сів...
  • Це не вперше;
  • Жесть...
  • Чоловік тверезий був?
  • Понабирають водіїв козлів...

Жах: у Києві сміттєвоз розчавив людину біля РАГСу (відео)Жах: у Києві сміттєвоз розчавив людину біля РАГСу (відео)

Скрін коментарів

Раніше ми писали про те, що в Києві ветеран АТО залишився без руки через власну недбалість - чоловік вивозив сміття сміттєвоз, механізм якого і відірвав йому руку.

Нагадаємо, минулого літа в Закарпатській області водій сміттєвоза наїхав на літнього пішохода. В результаті аварії пенсіонер загинув.

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