УЗД під час менструації. Коли можна проводити діагностику, а коли - ні

Коли можна і не можна проводити УЗД органів малого таза жінкам

"День проведення УЗД органів малого таза залежить в першу черги від мети проведення даного дослідження. Якщо жінка проводить УЗД з профілактичною метою, то теоретично вона це може зробити в будь-який день циклу, окрім менструації", - пояснює лікар.

Вона зазначає, що оптимальним днем проведення УЗД органів малого таза вважається 5-7 день циклу, тобто одразу після менструації.

"Саме в цей день оптимально діагностувати поліпи ендометрію, гіперплазію ендометрію. УЗД органів малого таза під час менструації може проводитись, але за екстреними, ургентним показаннями. Наприклад, якщо є різкий біль в животі", - каже Арендар.

Що не варто робити під час менструації

Менструація - не привід відмовлятися від фізичної активності, заявляють у Центрі громадського здоров'я. Легкі вправи, йога, ходьба допоможуть почуватися краще, а також зменшити менструальний біль.

Проте якщо біль дуже сильний, виділення дуже рясні, або лікар не рекомендував вам фізичну активність - спорт на час менструації варто відкласти. Також варто зменшити навантаження на прес і спину, відмовитися від стрибків і скручувань, перевернутих поз у йозі.

Під час критичних днів кров володіє поганим згортанням. Тому у цей період краще відмовитись від проколювання вух чи інших подібних процедур. Пірсинг можна буде зробити, коли менструація закінчиться.

Також під час місячних протипоказані тривалі теплові процедури типу бані, сауни і навіть солярій.