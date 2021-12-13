UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

УЗ запустила поезд с абсолютно новыми вагонами: куда он ездит и что в нем есть (фото)

Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця 13 декабря представила поезд с новыми вагонами. Это состав Мариуполь - Рахов. У него самый долгий маршрут в Украине - 1806 километров.

Фото новенького поезда опубликовали на странице УЗ в Facebook.

В составе поезда 10 совершенно новых вагонов, которые были построены отечественным производителем и приобретены за средства госбюджета.

В поезде есть плацкартные вагоны, купе и люкс. Он курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татаре, Ворохте, Ясине и Квасах. Конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины.

Что есть в вагонах

  • Пеленальные столики
  • Экологически-чистые туалеты
  • Система видеонаблюдения в общих местах
  • Кондиционеры
  • Розетки и USB-порты
  • Сигнализация в каждом купе
  • Пульты регулирования освещения
  • Индикаторы занятости туалета
  • Кнопка вызова проводника

Фото нового поезда

Как выглядит поезд Мариуполь - Рахов (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Как мы писали ранее, "Укрзализныця" с 10 декабря поднимет стоимость билетов для пассажиров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця