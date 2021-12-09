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"Укрзализныця" с 10 декабря поднимет стоимость билетов для пассажиров: на сколько

Новина українською →
Киев, Четверг 09 декабря 2021 13:40
"Укрзализныця" с 10 декабря поднимет стоимость билетов для пассажиров: на сколько Фото: УЗ поднимает цены на билеты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

"Укрзализныця" не предусматривает никаких повышений тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки в 2022 году. Однако, в этом году поднимут цены на 3%.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт УЗ.

В этом году УЗ изменит комиссионный сбор при покупке, возврате и резервировании билетов. Последний раз его просматривали в 2019 году, отметили в УЗ.

С 10 декабря 2021 года фиксированный сбор будет составлять 30 гривен вместо 22 грн. Также комиссионный сбор - 20 грн - будет включен в стоимость билетов на экспресс Киев - аэропорт Борисполь. Таким образом, начиная с завтрашнего дня билеты на экспресс будут стоить 100 гривен.

"Несмотря на то, что изменение стоимости билетов для пассажиров будет крайне незначительным - в среднем увеличится лишь на 3%, для АО "Укрзализныця" такое повышение даст ориентировочно 6 млн гривен в месяц дополнительных доходов", - говорится в сообщении.

Также УЗ уменьшает размер комиссионного сбора за резервирование билетов для групповых заказов. Отныне стоимость резервирования мест в случае бронирования билетов для группы количеством более 30 человек составит 50 гривен со взрослого пассажира и 35 гривен с лиц в возрасте до 18 лет.

Цены на билеты в 2022 году не будут поднимать

В 2022 году планируют новый подход к формированию цен на билеты в зависимости от различных факторов, в частности:

  • популярности направления,
  • времени приобретения проездного документа.

"Дополнительные доходы компания в следующем году планирует получить от повышения эффективности закупок и экономии на конечной цене, реализации непрофильных активов и др., но ни в коем случае не от повышения стоимости билетов", - говорится в сообщении.

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