УЗ запустила поїзд з абсолютно новими вагонами: куди він їздить і що в ньому є (фото)

Укрзалізниця 13 грудня представила поїзд з новими вагонами. Це склад Маріуполь - Рахів. У нього найдовший маршрут в Україні - 1806 кілометрів.
Фото новенького поїзда опублікували на сторінці УЗ в Facebook.
У складі поїзда 10 абсолютно нових вагонів, які були побудовані вітчизняним виробником і придбані за кошти держбюджету.
У поїзді є плацкартні вагони, купе і люкс. Він курсує із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарі, Ворохті, Ясині та Квасах. Кінцева зупинка знаходиться в самому високогірному місті України.
Як ми писали раніше, "Укрзалізниця" з 10 грудня підніме вартість квитків для пасажирів.