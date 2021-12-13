УЗ запустила поезд с абсолютно новыми вагонами: куда он ездит и что в нем есть (фото)
Фото: как работает метро в Киеве 5 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Укрзализныця 13 декабря представила поезд с новыми вагонами. Это состав Мариуполь - Рахов. У него самый долгий маршрут в Украине - 1806 километров.
Фото новенького поезда опубликовали на странице УЗ в Facebook.
В составе поезда 10 совершенно новых вагонов, которые были построены отечественным производителем и приобретены за средства госбюджета.
В поезде есть плацкартные вагоны, купе и люкс. Он курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татаре, Ворохте, Ясине и Квасах. Конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины.
Что есть в вагонах
- Пеленальные столики
- Экологически-чистые туалеты
- Система видеонаблюдения в общих местах
- Кондиционеры
- Розетки и USB-порты
- Сигнализация в каждом купе
- Пульты регулирования освещения
- Индикаторы занятости туалета
- Кнопка вызова проводника
Фото нового поезда
Как выглядит поезд Мариуполь - Рахов (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Как мы писали ранее, "Укрзализныця" с 10 декабря поднимет стоимость билетов для пассажиров.