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УЗ запустила поезд с абсолютно новыми вагонами: куда он ездит и что в нем есть (фото)

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Понедельник 13 декабря 2021 10:43
УЗ запустила поезд с абсолютно новыми вагонами: куда он ездит и что в нем есть (фото) Фото: как работает метро в Киеве 5 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця 13 декабря представила поезд с новыми вагонами. Это состав Мариуполь - Рахов. У него самый долгий маршрут в Украине - 1806 километров.

Фото новенького поезда опубликовали на странице УЗ в Facebook.

В составе поезда 10 совершенно новых вагонов, которые были построены отечественным производителем и приобретены за средства госбюджета.

В поезде есть плацкартные вагоны, купе и люкс. Он курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татаре, Ворохте, Ясине и Квасах. Конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины.

Что есть в вагонах

  • Пеленальные столики
  • Экологически-чистые туалеты
  • Система видеонаблюдения в общих местах
  • Кондиционеры
  • Розетки и USB-порты
  • Сигнализация в каждом купе
  • Пульты регулирования освещения
  • Индикаторы занятости туалета
  • Кнопка вызова проводника

Фото нового поезда

УЗ запустила поезд с абсолютно новыми вагонами: куда он ездит и что в нем есть (фото)УЗ запустила поезд с абсолютно новыми вагонами: куда он ездит и что в нем есть (фото)УЗ запустила поезд с абсолютно новыми вагонами: куда он ездит и что в нем есть (фото)УЗ запустила поезд с абсолютно новыми вагонами: куда он ездит и что в нем есть (фото)Как выглядит поезд Мариуполь - Рахов (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Как мы писали ранее, "Укрзализныця" с 10 декабря поднимет стоимость билетов для пассажиров.

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Укрзализныця
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