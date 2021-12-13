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УЗ запустила поїзд з абсолютно новими вагонами: куди він їздить і що в ньому є (фото)

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Понеділок 13 грудня 2021 10:43
УЗ запустила поїзд з абсолютно новими вагонами: куди він їздить і що в ньому є (фото) Фото: як працює метро в Києві 5 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця 13 грудня представила поїзд з новими вагонами. Це склад Маріуполь - Рахів. У нього найдовший маршрут в Україні - 1806 кілометрів.

Фото новенького поїзда опублікували на сторінці УЗ в Facebook.

У складі поїзда 10 абсолютно нових вагонів, які були побудовані вітчизняним виробником і придбані за кошти держбюджету.

У поїзді є плацкартні вагони, купе і люкс. Він курсує із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарі, Ворохті, Ясині та Квасах. Кінцева зупинка знаходиться в самому високогірному місті України.

Що є у вагонах

  • Пеленальні столики
  • Екологічно-чисті туалети
  • Система відеоспостереження в загальних місцях
  • Кондиціонер
  • Розетки та USB-порти
  • Сигналізація в кожному купе
  • Пульти регулювання освітлення
  • Індикатори зайнятості туалету
  • Кнопка виклику провідника.

Фото нового поїзда

УЗ запустила поїзд з абсолютно новими вагонами: куди він їздить і що в ньому є (фото)УЗ запустила поїзд з абсолютно новими вагонами: куди він їздить і що в ньому є (фото)УЗ запустила поїзд з абсолютно новими вагонами: куди він їздить і що в ньому є (фото)УЗ запустила поїзд з абсолютно новими вагонами: куди він їздить і що в ньому є (фото)Як виглядає поїзд Маріуполь-Рахів (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Як ми писали раніше, "Укрзалізниця" з 10 грудня підніме вартість квитків для пасажирів.

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Укрзалізниця
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