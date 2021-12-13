УЗ запустила поїзд з абсолютно новими вагонами: куди він їздить і що в ньому є (фото)
Фото: як працює метро в Києві 5 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Укрзалізниця 13 грудня представила поїзд з новими вагонами. Це склад Маріуполь - Рахів. У нього найдовший маршрут в Україні - 1806 кілометрів.
Фото новенького поїзда опублікували на сторінці УЗ в Facebook.
У складі поїзда 10 абсолютно нових вагонів, які були побудовані вітчизняним виробником і придбані за кошти держбюджету.
У поїзді є плацкартні вагони, купе і люкс. Він курсує із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарі, Ворохті, Ясині та Квасах. Кінцева зупинка знаходиться в самому високогірному місті України.
Що є у вагонах
- Пеленальні столики
- Екологічно-чисті туалети
- Система відеоспостереження в загальних місцях
- Кондиціонер
- Розетки та USB-порти
- Сигналізація в кожному купе
- Пульти регулювання освітлення
- Індикатори зайнятості туалету
- Кнопка виклику провідника.
Фото нового поїзда
Як виглядає поїзд Маріуполь-Рахів (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Як ми писали раніше, "Укрзалізниця" з 10 грудня підніме вартість квитків для пасажирів.