УЗ втрачає мільйони, а пасажири страждають: у мережі звернули увагу на одвічну проблему

Укрзалізниця, яка нещодавно отримала на горіхи від відомого блогера , знову потрапила у скандал. Тепер - через транспортування білизни і матраців на місцях для пасажирів.

Автори публікації задаються питанням: місця 53 і 54 у поїздах - для пасажирів, білизни чи провідників?

Коли це неподобство почалося?

Приблизно до 2010 року місця 53 та 54 у плацкартних вагонах йшли в продаж пасажирам без обмежень. Але потім в УЗ вирішили, що ці місця потрібно виділяти для збереження постільної білизни. Це начебто було рекомендовано санітарними нормами.

Але проблема в тому, що в період пікових пасажирських перевезень - це в середньому 20 додаткових місць, які не поступають у продаж. А це люди, які не зможуть поїхати у відпустку та в справах, це недоотриманий дохід Укрзалізниці.

"Це, давайте будемо чесними, додаткове підґрунтя для зловживань та корупції серед поїзних бригад, бо мабуть кожен пасажир плацкартного вагону бачив сторонніх осіб на цих місцях, які їхали без квитків", - кажуть автори публікації.

Білизна у потягах (фото: facebook.com/publiccontrolUZ)

Навіщо взагалі її транспортувати?

"Ми роками створювали окрему структуру під назвою "Пасажирська компанія", яка не залежатиме від тої чи іншій регіональної філії. Тоді питання - чого створивши цю "Пасажирську компанію" ми й зараз возимо на цих місцях велетенські мішки з білизною, замість того, щоб возити пасажирів? Чому, наприклад, у поїзді Миколаїв-Київ (чи будь-якому іншому) постіль спочатку чиста їде шлях до Києва, щоб її використали на зворотному шляху, а та білизна, яка вже використана, повертається брудною до Миколаєва? Чому не можна провідникам здати використану постіль у Києві та отримати чисту для зворотного шляху? Це ж зараз єдине підприємство? До того ж постіль буде більш ефективно задіяна та знадобиться десь у 1,5 рази менше комплектів. Та не доведеться її возити та виділяти під неї місця," - стверджують у Громадському контролі.

А що ж робити?

Активісти пропонують там, де не можливо провести заміну білизни в пункту обороту (наприклад у Рахові, Генічеську, Костянтинівці) пакувати її в менші мішки, які можна розміщати на багажних полицях, або зробити герметичне пакування для перевезення в ящику для білизни (щоб не порушувати санітарні норми)."Просто цікаво, скільки втрачає залізниця на цих двох місцях. Наприклад, у поїзді №251/252 Харків-Одеса, де в складі 10 плацкартних вагонів при ціні квитка 357 грн за місяць Укрзалізниця втрачає 214,2 тис. грн, а пасажири постійно бідкаються через відсутність квитків на цьому напрямку. Невже цю проблему ніяк не можливо вирішити?" - резюмували в організації.

Що пишуть у соцмережах

У коментарях до публікації люди пропонують якісь вирішення даної проблеми.

Дехто навіть пропонує взагалі заборонити плацкартні вагони.

Інші просто шукають винних або заступаються за провідників.

Скриншоти (facebook.com/publiccontrolUZ)