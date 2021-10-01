УЗ порадовала новшеством, которого все ждали. Им уже можно воспользоваться!

Теперь пассажиры смогут при помощи популярных мессенджеров Viber и Telegram купить билеты на все поезда дальнего следования, в том числе на скоростных и региональных маршрутах.

Сделать это можно при помощи чат-бота по ссылке Telegram или Viber.

Кроме покупки билета при помощи чат-бота можно сделать следующее:

вернуть билет,

заказать питание,

посмотреть расписание движения поездов,

узнать о прибытии, опоздании, номере пути,

просмотреть онлайн-табло.

"Также есть возможность оценить качество поездки, чистоту вагона и сервис проводника и оставить обратную связь в специальной форме", - добавили в пресс-службе УЗ.

Отметим, что билеты по старинке можно купить через кассу, а также заказать на специальном сайте.