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УЗ порадувала нововведенням, якого всі чекали. Ним вже можна скористатися!

Автор: Світлана Мащенко

Укрзалізниця порадувала нас нововведенням, яке дозволить значно спростити покупку квитків, і не тільки. Послуга починає діяти вже з 1 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба перевізника.

Тепер пасажири зможуть за допомогою популярних месенджерів Viber і Telegram купити квитки на всі поїзди далекого прямування, в тому числі на швидкісних і регіональних маршрутах.

Зробити це можна за допомогою чат-бота за посиланням Telegram або Viber.

Крім покупки квитка за допомогою чат-бота можна зробити таке:

  • повернути квиток,
  • замовити харчування,
  • переглянути розклад руху поїздів,
  • дізнатися про прибуття, запізнення, номер шляху,
  • переглянути онлайн-табло.

"Також є можливість оцінити якість поїздки, чистоту вагона і сервіс провідника і залишити зворотний зв'язок у спеціальній формі", - додали в прес-службі УЗ.

Відзначимо, що квитки по-старому можна купити через касу, а також замовивши на спеціальному сайті.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця анонсувала довгоочікувану послугу всього за 1 гривню.

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Укрзалізниця