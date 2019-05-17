Уволить и заменить: фаны "Игры престолов" в бешенстве из-за финального сезона

"Игра престолов" подходит к завершению. Пока все поклонники мира в ожидании заключительной серии финального, восьмого, сезона киносаги, которая выйдет на экраны 19 мая, многие разгневанные фаны собирают подписи под петицией с требованием переснять последний сезон.

Уже более полумилиона человек поставили свои подписи под обращением к авторам телешоу Дэвиду Бениоффу и Дэниэлу Уайссу.

Фанаты уверены, что "Игрой престолов" должны заняться другие сценаристы и другие авторы - Бениоффа и Уайсса следует заменить. Теперь целью авторов петиции является один миллион подписей.

Игра престолов - фанаты требуют переснять 8 сезон (кадр из сериала: HBO.com)

"Дэвид Бениофф и Ди-Би (Дэниэл) Уайсс показали себя некомпетентными сценаристами в том случае, когда у них нет исходного материала, то есть книг, к текстам которых можно было бы прибегать. Этот сериал заслуживает осмысленного финального сезона", - уверены авторы.

Пока что авторы теленосаги не спешат комментировать результаты голосования.

"Игру престолов" сняли по мотивом саги Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Последняя, пятая, книга вышла в 2012 году, и с тех пор фанаты ждут продолжения. А Мартин постоянно уверяет, что "осталось совсем немного".

К этому времени сериал уже успел догнать и обогнать книги. Но результат авторской фантазии Бениоффа и Уайсса пришелся не по вкусу поклонникам телешоу.

Игра престолов - фанаты требуют переснять 8 сезон (кадр из сериала: HBO.com)

К слову, в США именами героев сериала "Игры престолов" называют новорожденных детей.

А также мы сообщали о том, что создатели сериала "Игра престолов" приготовили фанатам неожиданный сюрприз.

Напомним, ранее мы писали, что фаны возмущены киноляпом в новой серии "Игры престолов".