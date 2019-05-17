Звільнити і замінити: фани "Гри престолів" обурені через фінальний сезон

"Гра престолів" підходить до завершення. Поки всі шанувальники світу в очікуванні на заключну серію фінального, восьмого, сезону кіносаги, яка вийде на екрани 19 травня, багато розгніваних фанів збирають підписи під петицією з вимогою перезняти останній сезон.

Вже понад півмільйона людей поставили свої підписи під зверненням до авторів телешоу Девіда Беніоффа і Деніела Уайсса.

Фанати впевнені, що "Грою престолів" повинні зайнятися інші сценаристи й інші автори - Беніоффа і Уайсса слід замінити. Тепер метою авторів петиції є один мільйон підписів.

Гра престолів - фанати вимагають перезняти 8 сезон (кадр із серіалу: HBO.com)

"Девід Беніофф та Ді-Бі (Деніел) Уайсс показали себе некомпетентними сценаристами в тому випадку, коли у них немає вихідного матеріалу, тобто книг, на тексти яких можна було б опиратися. Цей серіал заслуговує осмисленого фінального сезону", - впевнені автори.

Поки що автори телесаги не поспішають коментувати результати голосування.

"Гру престолів" зняли за мотивами саги Джорджа Мартіна "Пісня льоду і полум'я". Остання, п'ята книга вийшла у 2012 році, і з тих пір фанати чекають продовження. А Мартін постійно запевняє, що "залишилося зовсім небагато".

До цього часу серіал вже встиг наздогнати і обігнати книги. Але результат авторської фантазії Беніоффа і Уайсса прийшовся не до смаку шанувальникам телешоу.

Гра престолів - фанати вимагають перезняти 8 сезон (кадр із серіалу: HBO.com)

До речі, в США іменами героїв серіалу "Гра престолів" називають новонароджених дітей.

А також ми повідомляли про те, що творці серіалу "Гра престолів" приготували фанатам несподіваний сюрприз.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фани обурені кіноляпом в новій серії "Гри престолів".