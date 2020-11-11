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Когда увеличенные лимфоузлы могут служить симптомом рака: срочно идите к врачу

Автор: Анна Киселева

Врачи назвали симптомы, указывающие на рак лимфоузлов

Увеличение лимфоузлов, обычно, связано с респираторными заболеваниями. Хотя нередко они наблюдаются и при воспалительных процессах во рту и даже при проблемах с щитовидной железой. О каких болезнях могут говорить воспаленные лимфоузлы – читайте ниже.

Как сообщается на портале UaMedical, лимфаденопатия — всегда показание к врачу. Такое положение дел нельзя недооценивать. Болезненное увеличение лимфатических узлов может сохраняться до 2-3 недель после перенесенного фарингита, эпидемического паротита, стенокардии или других заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Часто увеличение лимфатических узлов на шее появляется у детей, перенесших сезонные инфекции и детские болезни, и может сохраняться в течение длительного времени. А иногда – сигнализировать о серьезных заболеваниях.

При каких болезнях наблюдается увеличение лимфоузлов.

  1. Простуда. Во время болезни и несколько дней после выздоровления.
  2. Грипп. Длится до 2–3 недель после исчезновения болезни.
  3. Воспаление носовых пазух. В течение длительного времени.
  4. Заболевания зубов и десен. Во время болезни и несколько дней после выздоровления.
  5. Заболевания щитовидной железы. В течение длительного времени.
  6. Злокачественные опухоли. В течение длительного времени.
  7. Аутоиммунные заболевания. В течение длительного времени.
  8. Средний отит и другие заболевания уха. Длится до 2–3 недель после исчезновения болезни.
  9. Воспаление соединительной ткани. В течение длительного времени.

Медики уточняют, что у каждой из болезней есть сопутствующие симптомы. В случае с инфекционными заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей, причина воспаления объясняется диагнозом. Рак лимфоузлов может проявляться по-разному в зависимости от формы заболевания, которая развивается у пациента.

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Симптомы рака лимфоузлов на первой стадии:

  • сильное увеличение лимфатических узлов над ключицей и в области шеи;
  • увеличение узлов средостения со специфическим кашлем, одышкой и набуханием вен в области шеи;
  • болезненные ощущения в области поясницы, чаще всего проявляющиеся в ночное время.

Со второй стадии появляется больше симптомов:

  • лихорадочное состояние;
  • сильный зуд кожи;
  • слабость;
  • очаги красного или темного оттенка на коже;
  • диарея, склонность к отрыжке;
  • частые мигрени, головокружение;
  • болезненность в области эпигастрия и пупка.

Напомним, что ранее онкологи назвали главные признаки рака кожи. Эти критерии помогут распознать опасную родинку, чтобы вовремя обратится к врачу за консультацией и начать лечение.

Ранее врачи также рассказали, какие вирусы и бактерии могут вызывать рак. Причем, каждый пятый случай онкологии именно из-за этих возбудителей.

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