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Коли збільшені лімфовузли можуть служити симптомом раку: терміново йдіть до лікаря

Автор: Анна Кисельова

Лікарі назвали симптоми, що вказують на рак лімфовузлів

Збільшення лімфовузлів, зазвичай, пов'язане з респіраторними захворюваннями. Хоча нерідко вони спостерігаються і при запальних процесах в роті та навіть при проблемах з щитовидною залозою. Про які хвороби можуть говорити запалені лімфовузли – читайте нижче.

Як повідомляється на порталі UaMedical, лімфаденопатія — завжди показання до лікаря. Такий стан справ не можна недооцінювати. Хворобливе збільшення лімфатичних вузлів може зберігатися до 2-3 тижнів після перенесеного фарингіту, епідемічного паротиту, стенокардії або інших захворювань верхніх і нижніх дихальних шляхів. Часто збільшення лімфатичних вузлів на шиї з'являється у дітей, які перенесли сезонні інфекції і дитячі хвороби, і може зберігатися протягом тривалого часу. А іноді – сигналізувати про серйозні захворювання.

При яких хворобах спостерігається збільшення лімфовузлів.

  1. Застуда. Під час хвороби та кілька днів після одужання.
  2. Грип. Триває до 2-3 тижнів після зникнення хвороби.
  3. Запалення носових пазух. Протягом тривалого часу.
  4. Захворювання зубів і ясен. Під час хвороби та кілька днів після одужання.
  5. Захворювання щитовидної залози. Протягом тривалого часу.
  6. Злоякісні пухлини. Протягом тривалого часу.
  7. Аутоімунні захворювання. Протягом тривалого часу.
  8. Середній отит і інші захворювання вуха. Триває до 2-3 тижнів після зникнення хвороби.
  9. Запалення сполучної тканини. протягом тривалого часу.

Медики уточнюють, що у кожної з хвороб є супутні симптоми. У випадку з інфекційними захворюваннями верхніх і нижніх дихальних шляхів, причина запалення пояснюється діагнозом. Рак лімфовузлів може проявлятися по-різному в залежності від форми захворювання, що розвивається у пацієнта.

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Симптоми раку лімфовузлів на першій стадії:

  • сильне збільшення лімфатичних вузлів над ключицею і в області шиї;
  • збільшення вузлів середостіння зі специфічним кашлем, задишкою і набуханням вен в області шиї;
  • хворобливі відчуття в області попереку, найчастіше проявляються у нічний час.

З другої стадії з'являється більше симптомів:

  • гарячковий стан;
  • сильний свербіж шкіри;
  • слабкість;
  • вогнища червоного або темного відтінку на шкірі;
  • діарея, схильність до відрижки;
  • часті мігрені, запаморочення;
  • хворобливість в області епігастрію і пупка.

Нагадаємо, що раніше онкологи назвали головні ознаки раку шкіри. Ці критерії допоможуть розпізнати небезпечну родимку, щоб вчасно звернутися до лікаря за консультацією і почати лікування.

Раніше лікарі також розповіли, які віруси та бактерії можуть викликати рак. Причому, кожен п'ятий випадок онкології саме через ці збудники.

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