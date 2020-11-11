Коли збільшені лімфовузли можуть служити симптомом раку: терміново йдіть до лікаря

Збільшення лімфовузлів, зазвичай, пов'язане з респіраторними захворюваннями. Хоча нерідко вони спостерігаються і при запальних процесах в роті та навіть при проблемах з щитовидною залозою. Про які хвороби можуть говорити запалені лімфовузли – читайте нижче.

Як повідомляється на порталі UaMedical, лімфаденопатія — завжди показання до лікаря. Такий стан справ не можна недооцінювати. Хворобливе збільшення лімфатичних вузлів може зберігатися до 2-3 тижнів після перенесеного фарингіту, епідемічного паротиту, стенокардії або інших захворювань верхніх і нижніх дихальних шляхів. Часто збільшення лімфатичних вузлів на шиї з'являється у дітей, які перенесли сезонні інфекції і дитячі хвороби, і може зберігатися протягом тривалого часу. А іноді – сигналізувати про серйозні захворювання.

При яких хворобах спостерігається збільшення лімфовузлів.

Застуда. Під час хвороби та кілька днів після одужання. Грип. Триває до 2-3 тижнів після зникнення хвороби. Запалення носових пазух. Протягом тривалого часу. Захворювання зубів і ясен. Під час хвороби та кілька днів після одужання. Захворювання щитовидної залози. Протягом тривалого часу. Злоякісні пухлини. Протягом тривалого часу. Аутоімунні захворювання. Протягом тривалого часу. Середній отит і інші захворювання вуха. Триває до 2-3 тижнів після зникнення хвороби. Запалення сполучної тканини. протягом тривалого часу.

Медики уточнюють, що у кожної з хвороб є супутні симптоми. У випадку з інфекційними захворюваннями верхніх і нижніх дихальних шляхів, причина запалення пояснюється діагнозом. Рак лімфовузлів може проявлятися по-різному в залежності від форми захворювання, що розвивається у пацієнта.

Симптоми раку лімфовузлів на першій стадії:

сильне збільшення лімфатичних вузлів над ключицею і в області шиї;

збільшення вузлів середостіння зі специфічним кашлем, задишкою і набуханням вен в області шиї;

хворобливі відчуття в області попереку, найчастіше проявляються у нічний час.

З другої стадії з'являється більше симптомів:

гарячковий стан;

сильний свербіж шкіри;

слабкість;

вогнища червоного або темного відтінку на шкірі;

діарея, схильність до відрижки;

часті мігрені, запаморочення;

хворобливість в області епігастрію і пупка.

Нагадаємо, що раніше онкологи назвали головні ознаки раку шкіри. Ці критерії допоможуть розпізнати небезпечну родимку, щоб вчасно звернутися до лікаря за консультацією і почати лікування.

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