Коли збільшені лімфовузли можуть служити симптомом раку: терміново йдіть до лікаря

Лікарі назвали симптоми, що вказують на рак лімфовузлів
Збільшення лімфовузлів, зазвичай, пов'язане з респіраторними захворюваннями. Хоча нерідко вони спостерігаються і при запальних процесах в роті та навіть при проблемах з щитовидною залозою. Про які хвороби можуть говорити запалені лімфовузли – читайте нижче.
Як повідомляється на порталі UaMedical, лімфаденопатія — завжди показання до лікаря. Такий стан справ не можна недооцінювати. Хворобливе збільшення лімфатичних вузлів може зберігатися до 2-3 тижнів після перенесеного фарингіту, епідемічного паротиту, стенокардії або інших захворювань верхніх і нижніх дихальних шляхів. Часто збільшення лімфатичних вузлів на шиї з'являється у дітей, які перенесли сезонні інфекції і дитячі хвороби, і може зберігатися протягом тривалого часу. А іноді – сигналізувати про серйозні захворювання.
При яких хворобах спостерігається збільшення лімфовузлів.
Медики уточнюють, що у кожної з хвороб є супутні симптоми. У випадку з інфекційними захворюваннями верхніх і нижніх дихальних шляхів, причина запалення пояснюється діагнозом. Рак лімфовузлів може проявлятися по-різному в залежності від форми захворювання, що розвивається у пацієнта.
Симптоми раку лімфовузлів на першій стадії:
З другої стадії з'являється більше симптомів:
Нагадаємо, що раніше онкологи назвали головні ознаки раку шкіри. Ці критерії допоможуть розпізнати небезпечну родимку, щоб вчасно звернутися до лікаря за консультацією і почати лікування.
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