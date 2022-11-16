Ось таким має бути харчування школярів на дистанційці (список продуктів і режим)

Через активні воєнні дії більшість українських дітей навчаються дистанційно. Тому зараз саме батьки мають взяти на себе відповідальність за харчування школярів вдома у перервах між уроками.
Про те, як мають харчуватися діти під час онлайн-навчання, на сторінці МОЗ у Facebook розповів президент Асоціації дієтологів України і консультант з громадського здоров'я відомства Олег Швець.
Режим - один з найважливіших підходів у харчуванні дітей та підлітків. Тому при дистанційному навчанні потрібно узгодити з адміністрацією школи час і тривалість перерви для другого сніданку та обіду.
Другий сніданок доцільно організувати з 10:00 до 11:00, повинен тривати щонайменше 20 хвилин.
Орієнтовно з 13:00 до 14:00 має бути перерва на обід тривалістю 25-30 хвилин.
Школярам протягом дня необхідно три стандартні прийоми їжі та один-два перекуси.
Важливо дотримуватись питного режиму. Подбайте, щоб школяр протягом навчального дня та під час фізичної активності мав доступ до води.
Гарячі напої - чай, какао, мають споживатися в помірній кількості, бажано без цукру. Фруктовий сік потрібно обмежити до однієї склянки на день (200 мл).
Школярі при кожному прийлмі їжі мають споживати різноманітні овочі, крім картоплі. Зокрема, свіжі, приготовлені, морожені або консервовані без великого вмісту солі.
Кількість овочів має становити 100 г на кожен основний прийом їжі тричі на день.
Стільки ж фруктів і ягід потрібно для школярів під час основних прийомів їжі або перекусів.
Крім свіжих сезонних фруктів, меню може включати морожені, консервовані фрукти і ягоди без великої кількості цукру, а також сушені ягоди з фруктами.
Щоденний раціон повинен містити цільнозернові продукти - каші, цільнозерновий хліб, макаронні вироби, а також бобові. Для дітей молодшого шкільного віку - 150 г на день, для старшого - 200 г.
Школярам потрібно щоденно три порції молочних продуктів, одне куряче яйце, двічі-тричі на тиждень - рибу, бажано жирні морські сорти. А також двічі-тричі на тиждень - м’ясо птиці, один-два рази на тиждень - червоне м’ясо.
Найкращими варіантами перекусів можуть бути овочі, наприклад, морквяні палички, фрукти, сушені фрукти і ягоди, горіхи та насіння, цільнозернові крекери тощо.
Споживання цукру школярами варто обмежити до 25 г на добу. Кількість десертів, яку споживають діти, має бути меншою за 10% загальної добової калорійності.
Діти молодшого шкільного віку повинні споживати менше трьох грамів солі, а старшого - не більше п’яти грамів на день.
Слід пам'ятати, що основна кількість солі споживається у складі хлібу, оброблених м’ясних виробів, снеків, сиру, консервів, соусів.
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