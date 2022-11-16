Вот таким должно быть питание школьников на дистанции (список продуктов и режим)

Планирование приемов пищи

Режим - один из самых важных подходов в питании детей и подростков. Поэтому при дистанционном обучении нужно согласовать с администрацией школы время и продолжительность перерыва для завтрака и обеда.

Второй завтрак целесообразно организовать с 10:00 до 11:00, должен длиться не менее 20 минут.

Ориентировочно с 13:00 до 14:00 предстоит перерыв на обед продолжительностью 25-30 минут.

Школьникам в течение дня необходимо три стандартных приема пищи и один-два перекуса.

Питьевой режим

Важно соблюдать питьевой режим. Позаботьтесь, чтобы школьник в течение учебного дня и во время физической активности имел доступ к воде.

Горячие напитки - чай, какао, должны употребляться в умеренном количестве, желательно без сахара. Фруктовый сок следует ограничить до одного стакана в день (200 мл).

Какие продукты обязательно должны быть в рационе

Школьники при каждом приеме пищи должны потреблять разнообразные овощи, кроме картофеля. В частности, свежие, приготовленные, мороженые или консервированные без содержания соли.

Количество овощей должно составлять 100 г в каждый основной прием пищи трижды в день.

Столько же фруктов и ягод нужно для школьников во время основных приёмов пищи или перекусов.

Помимо свежих сезонных фруктов меню может включать мороженые, консервированные фрукты и ягоды без большого количества сахара, а также сушеные ягоды с фруктами.

Ежедневный рацион должен содержать цельнозерновые продукты - каши, цельнозерновой хлеб, макаронные изделия, а также бобовые. Для детей младшего школьного возраста - 150 г в день, для старшего - 200 г.

Школьникам нужно ежедневно три порции молочных продуктов, одно куриное яйцо, два-три раза в неделю - рыбу, желательно жирные морские сорта. А также два-три раза в неделю - мясо птицы, один-два раза в неделю - красное мясо.

Перекусы

Лучшими вариантами перекусов могут быть овощи, например морковные палочки, фрукты, сушеные фрукты и ягоды, орехи и семена, цельнозерновые крекеры и т. д.

Сладости

Потребление сахара школьниками следует ограничить до 25 г/сут. Количество десертов, потребляемых детьми, должно быть менее 10% общей суточной калорийности.

Соль

Дети младшего школьного возраста должны потреблять менее трех грамм соли, а старшего - не более пяти грамм в день.

Следует помнить, что основное количество соли потребляется в составе хлеба, обработанных мясных изделий, снеков, творога, консервов, соусов.

Каким должно быть питание детей во время дистанционки (facebook.com/moz.ukr)