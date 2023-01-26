Займала половину живота: у Львові врятували дитину з гігантською патологією

У Львові лікарі успішно видалили 12-річній дівчинці величезне утворення на лівому яєчнику. На жаль, разом в пухлиною медикам довелося видалити і сам уражений орган.
Про це повідомили на сторінці Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Facebook.
За словами медиків, рік тому у старшої сестрички Надійки також виявили схожу патологію й успішно прооперували.
Однак, вже в грудні минулого року до гінекологів звернулися батьки вже з молодшою донькою. Дівчинка скаржилась на різке збільшення живота.
"Живіт виріс раптово, буквально на очах. У ньому був ніби м’ячик. Надя жартувала, що вона може перекочувати його як у футболі", - розповіла мама дівчинки.
Важливо, що ніяких інших симптомів у дівчинки не було. Після обстеження і встановлення діагнозу їй провели операцію. З'ясувалось, що пухлина займала пів черевної порожнини.
За словами дитячого хірурга Андрія Кузика, операція була комбінована, з використанням лапароскопічного і відкритого методів. Яєчник з пухлиною довелося видалити, але інший яєчник - здоровий.
Медики зазначають, що результати патогістологічного дослідження пухлини будуть позитивні. Тому після реабілітації Надійка зможе в майбутньому стати щасливою мамою.
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