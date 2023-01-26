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Займала половину живота: у Львові врятували дитину з гігантською патологією

Лікарі у Львові видалили з живота дівчинки пухлину (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові лікарі успішно видалили 12-річній дівчинці величезне утворення на лівому яєчнику. На жаль, разом в пухлиною медикам довелося видалити і сам уражений орган.

Про це повідомили на сторінці Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Facebook.

Як виявили пухлину

За словами медиків, рік тому у старшої сестрички Надійки також виявили схожу патологію й успішно прооперували.

Однак, вже в грудні минулого року до гінекологів звернулися батьки вже з молодшою донькою. Дівчинка скаржилась на різке збільшення живота.

"Живіт виріс раптово, буквально на очах. У ньому був ніби м’ячик. Надя жартувала, що вона може перекочувати його як у футболі", - розповіла мама дівчинки.

У Львові прооперували 12-річну дитину з пухлиною (facebook.com/zusdmc)

Важливо, що ніяких інших симптомів у дівчинки не було. Після обстеження і встановлення діагнозу їй провели операцію. З'ясувалось, що пухлина займала пів черевної порожнини.

Як пройшла операція

За словами дитячого хірурга Андрія Кузика, операція була комбінована, з використанням лапароскопічного і відкритого методів. Яєчник з пухлиною довелося видалити, але інший яєчник - здоровий.

Медики зазначають, що результати патогістологічного дослідження пухлини будуть позитивні. Тому після реабілітації Надійка зможе в майбутньому стати щасливою мамою.

Раніше ми повідомляли, що українські медики провели надскладну операцію та видалили п’ятисантиметрову пухлину мозку.

Також ми писали, що у Львові провели операцію дівчинці з важкою травмою. Російський касетний снаряд пройшов крізь мозок 9-річної дитини.

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