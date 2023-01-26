Занимала половину живота: во Львове спасли ребенка с гигантской патологией

Во Львове врачи успешно удалили 12-летней девочке огромное образование на левом яичнике. К сожалению, вместе с опухолью медикам пришлось удалить и сам пораженный орган.
Об этом сообщили на странице Западноукраинского специализированного детского медицинского центра в Facebook.
По словам медиков, год назад у старшей сестренки Наденьки также обнаружили похожую патологию и успешно прооперировали.
Однако уже в декабре прошлого года к гинекологам обратились родители уже с младшей дочерью. Девочка жаловалась на резкое увеличение живота.
"Живот вырос внезапно, буквально на глазах. В нем был как будто мячик. Надя шутила, что она может перекочевать его как в футболе", - рассказала мама девочки.
Важно, что никаких других симптомов у девочки не было. После обследования и установления диагноза ей провели операцию. Выяснилось, что опухоль занимала пол брюшной полости.
По словам детского хирурга Андрея Кузика, операция была комбинирована с использованием лапароскопического и открытого методов. Яичник с опухолью пришлось удалить, но другой яичник - здоров.
Медики отмечают, что результаты патогистологического исследования опухоли будут положительными. Поэтому после реабилитации Надя сможет в будущем стать счастливой мамой.
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