Утка с утятами устроила заплыв в бассейне во Львове: милое фото

Во Львове бассейн спорткомплекса посетила утка с целым выводком утят. Птицы прилетели, протестировали воду и отправились дальше.

Об этом написал пользователь сети Вадим Грицечко в Facebook-сообществе "Басейн СКА Львів".

Пользователи сети в комментариях умилились семейством птичьих, которые невозмутимо купаются в прозрачной воде.

Фото: Во Львове утка с утятами посетила бассейн (Facebook/Басейн СКА Львів)

"Первые посетители бассейна после замены воды! Заценили, сказали водичка супер и полетели дальше!" - подписано милое фото.

Сообщается, что в бассейне только-только заменили воду. Видимо, животные решили проверить ее на пригодность.

Ранее мы писали, что утка с выводком из десятков утят заблокировала дорогу в одном из оживленных районов Киева.

А вот под Киевом нашли самую старую утку в Украине. Птицу зовут Глаша и ей целых 25 лет.