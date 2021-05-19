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Качка з каченятами влаштувала заплив у басейні у Львові: миле фото

Автор: Світлана Мащенко

У Львові басейн спорткомплексу відвідала качка з цілим виводком каченят. Птахи прилетіли, протестували воду і вирушили далі.

Про це написав користувач мережі Вадим Грицечко в Facebook-спільноті "Басейн Ска Львів".

Повідомляється, що в басейні тільки-тільки замінили воду. Мабуть, тварини вирішили перевірити її на придатність.

"Перші відвідувачі басейну після заміни води! Зацінили, сказали водичка супер і полетіли далі!" - підписано миле фото.

Фото: У Львові качка з каченятами відвідала басейн (Facebook / Басейн Ска Львів)

Користувачі мережі в коментарях розчулилися сімейством пташиних, які незворушно купаються в прозорій воді.

  • То Вам Боже Благословіння!
  • Чому без шапочок?
  • Є можливість купити їм абонемент?
  • Така милота!

Раніше ми писали, що качка з виводком з десятків каченят заблокувала дорогу в одному з жвавих районів Києва.

А ось під Києвом знайшли найстарішу качку в Україні. Птицю звуть Глаша і їй цілих 25 років.

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