Под Киевом живет самая старая утка Украины: назван секрет ее долголетия

В Киевской области в обычном сарае живет самая старая утка в Украине. Ее зовут Глаша и ей 25 лет. Это рекорд, ведь данный вид пернатых при хороших условиях может жить до 20 лет. Но, как правило, их растят для мяса, поэтому даже 10 лет - это очень много.

Порода утки называется украинская серая чубатая. По словам владельца птицы, утка у них появилась в далеком 1996 году. При этом ее взяли не за деньги, а через бартер.

"Заехал к своей тетке Нине, а у нее на дворе бегают утки. А тетя держала еще корову и у нее не было сепаратора, а мне по наследству от бабушки остался. И я сделал такой бартер", - рассказал хозяин утки.

В последнее время возраст все же дает о себе знать. У утки уже плохое зрение, и ей все сложнее бегать по двору.

Соседка подтвердила, что птице уже много лет. На подтверждение ее слов утку осмотрел профессиональный орнитолог. Он также подтвердил, что утке 25 лет.

Отметим, что один утиный год равен примерно 5 годам человека, поэтому Глаша условно 125 летняя бабушка, и это рекорд. За уткой присматривает вся семья и знает в чем секрет ее долголетия - искренняя забота и любовь окружающих.

В семье есть разные животные, и никого из них они не убивают, а растят для продажи другим людям на дальнейший выводок.

Под Киевом живет самая старая утка Украины (видео: YouTube)