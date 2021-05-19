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Утка с утятами устроила заплыв в бассейне во Львове: милое фото

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Львов, Среда 19 мая 2021 14:59
Утка с утятами устроила заплыв в бассейне во Львове: милое фото Фото: Утка с утятами устроила заплыв в бассейне во Львове (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Во Львове бассейн спорткомплекса посетила утка с целым выводком утят. Птицы прилетели, протестировали воду и отправились дальше.

Об этом написал пользователь сети Вадим Грицечко в Facebook-сообществе "Басейн СКА Львів".

Сообщается, что в бассейне только-только заменили воду. Видимо, животные решили проверить ее на пригодность.

"Первые посетители бассейна после замены воды! Заценили, сказали водичка супер и полетели дальше!" - подписано милое фото.

Утка с утятами устроила заплыв в бассейне во Львове: милое фото

Фото: Во Львове утка с утятами посетила бассейн (Facebook/Басейн СКА Львів)

Пользователи сети в комментариях умилились семейством птичьих, которые невозмутимо купаются в прозрачной воде.

  • То Вам Боже Благословіння!
  • Чому без шапочок?
  • Є можливість купити їм абонемент?
  • Такая милота!

Ранее мы писали, что утка с выводком из десятков утят заблокировала дорогу в одном из оживленных районов Киева.

А вот под Киевом нашли самую старую утку в Украине. Птицу зовут Глаша и ей целых 25 лет.

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