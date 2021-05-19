Качка з каченятами влаштувала заплив у басейні у Львові: миле фото
У Львові басейн спорткомплексу відвідала качка з цілим виводком каченят. Птахи прилетіли, протестували воду і вирушили далі.
Про це написав користувач мережі Вадим Грицечко в Facebook-спільноті "Басейн Ска Львів".
Повідомляється, що в басейні тільки-тільки замінили воду. Мабуть, тварини вирішили перевірити її на придатність.
"Перші відвідувачі басейну після заміни води! Зацінили, сказали водичка супер і полетіли далі!" - підписано миле фото.
Фото: У Львові качка з каченятами відвідала басейн (Facebook / Басейн Ска Львів)
Користувачі мережі в коментарях розчулилися сімейством пташиних, які незворушно купаються в прозорій воді.
- То Вам Боже Благословіння!
- Чому без шапочок?
- Є можливість купити їм абонемент?
- Така милота!
Раніше ми писали, що качка з виводком з десятків каченят заблокувала дорогу в одному з жвавих районів Києва.
А ось під Києвом знайшли найстарішу качку в Україні. Птицю звуть Глаша і їй цілих 25 років.