Утепляйтесь: синоптики предупредили о сильном ухудшении погодных условий

Погода в Украине во вторник ожидается холодная и мокрая
Погода в Украине во вторник, 16 апреля, ожидается неблагоприятной практически во всех областях страны. Синоптики предупреждают о сильном похолодании, местами до нескольких градусов мороза, штормовом ветре и дождях.
Погода на востоке ожидается прохладная и мокрая. Дожди будут идти всю ночь, а также на протяжении дня. Температура воздуха ночью от +5 до +8 градусов. Днем прогреется до +13 +15 градусов, в Днепре и Полтаве +10 +12 градусов.
В южных областях пройдут дожди. Ночью +4 +6 градусов, днем температура воздуха поднимется до +8 +10 градусов, в Крыму и Херсоне до +12 градусов.
На севере страны дождь. Ночью +4 +6 градусов, днем ожидается потепление до +10 +12 градусов.
В западных областях синоптики прогнозируют похолодание ночью до -1 -3 градусов. В ближайшие сутки в регионе ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Днем воздух прогреется до +5 +7 градусов, местами до +9 градусов.
В центральной части страны ожидается дождливая погода. Ночью +4 +6 градусов, днем воздух прогреется до +9 +12 градусов.
В Киеве будет всю ночь и весь день идти дождь. Ночью +3 +5 градусов, днем от +9 до +11 градусов.
Погода в Украине 16 апреля
Синоптик Наталка Диденко порекомендовала позаботиться о теплой одежде и дополнительных средствах обогрева помещений. Она предупредила, что 16 апреля в Украине ожидается штормовой ветер, до 14 м/с, заморозки до -4 градусов и местами дождь с мокрым снегом.
По ее прогнозу в Киевской области температура может опустится даже до -2 градусов, а днем будет идти периодический дождь.
Напомним, ранее мы писали о том, что жителям столицы синоптики сделали предупреждение о штормовом порывистом ветре.
А также мы рассказывали о том, что синоптики дали неблагоприятный прогноз погоды на начало недели.