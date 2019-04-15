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Киевлян предупредили об опасности: с чем это связано

STYLERЖизнь    15.04.2019 - 16:37
Киевлян предупредили об опасности: с чем это связано
Жителей Киева предупредили об опасности (Коллаж РБК-Украина)

Жителям Киева рассказали, как обезопасить себя

Погода в понедельник, в столице разбушевалась и синоптики объявили желтый уровень опасности на 15 апреля и ночь 16 апреля из-за сильного штормового ветра. Об этом говорится в сообщении Киевского городского совета.

На Киев обрушился сильный ветер, который может привести к травмам, а также может повредить автомобили. Киевские власти просят жителей города и гостей столицы быть предельно осторожными и придерживаться простых правил 15 апреля и ночью 16 апреля.

Киевлян предупредили об опасности: с чем это связано

Сильный ветер в Киеве (социальные сети)

При сильных порывах ветра нужно:

  •  все окна домов плотно закрыть, с открытых балконов и лоджий убрать все предметы, которые могут выпасть;
  •  на улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;
  •  в случае сильного ветра нужно укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  •  нужно избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, не парковать возле них свои транспортные средства;
  •  избегать нахождения возле старых и трухлявых деревьев, не парковать возле них автомобили;

Сильный ветер может обломать ветки деревьев, и они могут упасть на человека, а также на автомобиль.

Киевлян предупредили об опасности: с чем это связано

Сильный штормовой ветер (УНИАН)

Ранее мы сообщали о том, как получить компенсацию за ужасные последствия непогоды. Юристы объяснили, куда нужно обращаться, если вы пострадали от штормового ветра или пострадал ваш автомобиль. Они рассказали, какие доказательства нужно предоставить, чтобы получить денежную компенсацию.

А также рассказывали о том, что синоптики предупредили о неблагоприятном начале недели в Украине.

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