Утепляйтеся: синоптики попередили про сильне погіршення погодних умов

Погода в Україні у вівторок, 16 квітня, очікується несприятливою практично у всіх областях країни. Синоптики попереджають про сильне похолодання, місцями до декількох градусів морозу, штормовий вітер і дощі.

Погода на сході очікується прохолодна і мокра. Дощі будуть йти всю ніч, а також протягом дня. Температура повітря вночі від +5 до +8 градусів. Вдень прогріється до +13 +15 градусів, у Дніпрі та Полтаві +10 +12 градусів.

В південних областях пройдуть дощі. Вночі +4 +6 градусів, вдень температура повітря підніметься до +8 +10 градусів, у Криму та Херсоні до +12 градусів.

На півночі країни дощ. Вночі +4 +6 градусів, вдень очікується потепління до +10 +12 градусів.

У західних областях синоптики прогнозують похолодання вночі до -1 -3 градусів. У найближчу добу в регіоні очікується дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень повітря прогріється до +5 +7 градусів, місцями до +9 градусів.

В центральній частині країни очікується дощова погода. Вночі +4 +6 градусів, удень повітря прогріється до +9 +12 градусів.

У Києві буде всю ніч і весь день йти дощ. Вночі +3 +5 градусів, вдень від +9 до +11 градусів.

Погода в Україні 16 квітня

Синоптик Наталка Діденко порекомендувала подбати про теплий одяг та додаткові засоби обігріву приміщень. Вона попередила, що 16 квітня в Україні очікується штормовий вітер, до 14 м/с, заморозки до -4 градусів і місцями дощ з мокрим снігом.

За її прогнозом у Київській області температура може опуститися навіть до -2 градусів, а вдень буде йти періодичний дощ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жителям столиці синоптики зробили попередження про штормовий поривчастий вітер.

А також ми розповідали про те, що синоптики дали несприятливий прогноз погоди на початок тижня.