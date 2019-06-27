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Утепляйтесь: синоптики дали пугающий прогноз погоды на День Конституции

STYLERЖизнь    27.06.2019 - 20:26
Утепляйтесь: синоптики дали пугающий прогноз погоды на День Конституции
Погода в Украине (pixabay.com)

Погода в пятницу будет неожиданной для жителей многих областей

Погода в Украине в пятницу, 28 июня, резко изменится и во многих областях ожидается существенное снижение температуры, грозы, шквальный ветер и град. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в Украине в ближайшие дни существенно изменится. В большинстве регионов температура воздуха опустится до +18 +24 градусов.

"Завтра в большинстве областей Украины температура воздуха составит +18 +24 градуса. На Юге и Востоке еще на один день задержится жара до +28 +30 градусов. Дожди с нашей территории будет выдавливать антициклон Вера, который расположен над Северным морем. Поэтому осадки завтра ослабнут и прекратятся, однако небольшие дожди местами пройдут локально", - рассказала синоптик.

Утепляйтесь: синоптики дали пугающий прогноз погоды на День Конституции

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В Киеве на День Конституции будет прохладно, однако в субботу температура воздуха снова начнет повышаться.

"В Киеве на День Конституции будет свежий воздух, а кому-то, возможно, будет даже холодно. Потому что в столице днем ожидается +20 +22 градуса максимально. Особенно свежо будет ночью в ближайшее время, от +13 +15 градусов до +10 +12 градусов. Суббота в Киеве предполагается умеренно теплой, +21 +23 градуса, а в воскресенье потеплеет до +24 +26 градусов. На днях есть вероятность порывистого, порой до сильного ветра", - добавила Наталка Диденко.

Утепляйтесь: синоптики дали пугающий прогноз погоды на День Конституции

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик дала неожиданный прогноз погоды на первые дни июля.

А также рассказывали о том, что синоптики сделали предупреждение об опасной погоде в середине лета.

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