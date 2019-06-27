Утепляйтеся: синоптики дали лякаючий прогноз погоди на День Конституції

Погода в Україні (pixabay.com)

Погода в п'ятницю буде несподіваною для жителів багатьох областей

Погода в Україні у п'ятницю, 28 червня, різко зміниться і в багатьох областях очікується суттєве зниження температури, грози, шквальний вітер і град. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Погода в Україні в найближчі дні істотно зміниться. У більшості регіонів температура повітря опуститься до +18 +24 градусів.

"Завтра в більшості областей України температура повітря складе +18 +24 градуси. На Півдні і Сході ще на один день затримається спека до +28 +30 градусів. Дощі з нашої території буде видавлювати антициклон Віра, який розташований над Північним морем. Тому опади завтра послабляться і припиняться, однак невеликі дощі місцями пройдуть локально", - розповіла синоптик.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У Києві на День Конституції буде прохолодно, однак у суботу температура повітря знову почне підвищуватися.

"У Києві на День Конституції буде свіже повітря, а комусь, можливо, буде навіть холодно. Тому що в столиці вдень очікується +20 +22 градуси максимально. Особливо свіжо буде вночі найближчим часом, від +13 +15 градусів до +10 +12 градусів. Субота в Києві передбачається помірно теплою, +21 +23 градуси, а в неділю потеплішає до +24 +26 градусів. Днями є ймовірність поривчастого, часом до сильного вітру", - додала Наталка Діденко.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик дала несподіваний прогноз погоди на перші дні липня.

А також розповідали про те, що синоптики зробили попередження про небезпечну погоду в середині літа.