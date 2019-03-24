ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Утепляемся и берем зонтики: украинцев огорчили прогнозом на начало недели

STYLERЖизнь    24.03.2019 - 19:15
Утепляемся и берем зонтики: украинцев огорчили прогнозом на начало недели
Погода в Украине (pixabay.com)

Погода в Украине в понедельник будет неблагоприятной

Погода в Украине в начале рабочей недели сильно огорчит жителей страны, так как после теплых выходных ожидается существенное похолодание и дожди. Об этом сообщается на сайте Украинского Гидрометцентра.

В понедельник, 25 марта, сухо будет только в восточных областях и на севере страны. Однако температура ночью опустится до нуля.

Дневная температура на востоке не превысит +8 +10 градусов. Ожидается небольшая облачность.

На юге пасмурно, синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Ночью +3 +6 градусов. Днем воздух прогреется до +8 +11 градусов, в Одессе до +13 градусов.

В Крыму без осадков, облачно. Ночью от +3 до +5 градусов, днем прогреется до +9 +11 градусов.

В северных областях прохладно, осадки не прогнозируются. Ночью 0+2 градуса, днем воздух прогреется до +8 +11 градусов.

Западные области накроет непогода. В регионе ожидается существенное похолодание и дожди во всех областях. Ночью 0 +2 градуса, в Ужгороде +3 +5 градусов. Днем столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов.

В центральной части страны пройдут дожди. Ночью ожидается от 0 до +2 градусов, днем воздух прогреется до +8 +10 градусов.

В Киеве 25 марта будет идти дождь. Ночью без осадков, 0 +2 градуса. Днем столбики термометров покажут +9 +11 градусов.

Утепляемся и берем зонтики: украинцев огорчили прогнозом на начало недели

Погода в Украине 25 марта

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали о погоде в день выборов президента Украины.

А также рассказывали о том, какая погода ожидается в последнюю неделю марта.

Мокрый снег и геомагнитные бури: где украинцам ждать непогоды Зима вернулась: синоптики напугали прогнозом
Новости Украины ГидрометцентрПогода
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь