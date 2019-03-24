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Утеплюємося і беремо парасольки: українців засмутили прогнозом на початок тижня

STYLERЖиття    24.03.2019 - 19:15
Утеплюємося і беремо парасольки: українців засмутили прогнозом на початок тижня
Погода в Україні (pixabay.com)

Погода в Україні у понеділок буде несприятливою

Погода в Україні на початку робочого тижня сильно засмутить жителів країни, так як після теплих вихідних очікується істотне похолодання і дощі. Про це повідомляється на сайті Українського Гідрометцентру.

У понеділок, 25 березня, сухо буде лише у східних областях та на півночі країни. Однак температура вночі опуститься до нуля.

Денна температура на сході не перевищить +8 +10 градусів. Очікується невелика хмарність.

На півдні хмарно, синоптики прогнозують короткочасні дощі. Вночі +3 +6 градусів. Вдень повітря прогріється до +8 +11 градусів, в Одесі до +13 градусів.

У Криму без опадів, хмарно. Вночі від +3 до +5 градусів, вдень прогріється до +9 +11 градусів.

У північних областях прохолодно, опади не прогнозуються. Вночі 0+2 градуси, вдень повітря прогріється до +8 +11 градусів.

Західні області накриє негода. У регіоні очікується істотне похолодання і дощі у всіх областях. Вночі 0 +2 градуси, в Ужгороді +3 +5 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +8 до +10 градусів.

В центральній частині країни пройдуть дощі. Вночі очікується від 0 до +2 градусів, удень повітря прогріється до +8 +10 градусів.

У Києві 25 березня буде йти дощ. Вночі без опадів, 0 +2 градуси. Вдень стовпчики термометрів покажуть +9 +11 градусів.

Утеплюємося і беремо парасольки: українців засмутили прогнозом на початок тижня

Погода в Україні 25 березня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики розповіли про погоду в день виборів президента України.

А також розповідали про те, яка погода очікується в останній тиждень березня.

Мокрий сніг та геомагнітні бурі: де українцям чекати на негоду Зима повернулася: синоптики налякали прогнозом
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