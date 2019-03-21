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Возможен даже снег: какая погода ожидается в последнюю неделю марта

STYLERЖизнь    21.03.2019 - 19:58
Возможен даже снег: какая погода ожидается в последнюю неделю марта
Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине снова огорчит своей нестабильностью

Погода в Украине практически на протяжении всего марта была волнообразная и нестабильная. Последняя неделя первого месяца весны не станет исключением. Об этом написала синоптик Наталка Диденко в своем блоге на сайте opinionua.com.

Диденко сообщила, что в ближайшие дни погода в Украине будет благоприятной. 22, 23 и 24 марта будут теплыми, небольшое похолодание возможно только на северо-востоке страны.

Температура воздуха в некоторых областях достигнет +15 градусов, на востоке и севере – до +9 градусов.

В пятницу, 22 марта, возможны небольшие дожди на всей территории Украины, кроме южных областей. А вот выходные, 23 и 24 марта будут сухими и солнечными.

Возможен даже снег: какая погода ожидается в последнюю неделю марта

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Теплая погода продержится до понедельника, 25 марта, а потом в Украину придут дожди, которые сначала накроют западные области, а потом переместятся в центр и на восток.

Температура воздуха начнет опускаться. Ночью, по словам Диденко, ожидается от -4 до +4 градусов, днем столбики термометров не превысят +5 +9 градусов. В тех областях, где ночная температура воздуха опустится ниже нуля, возможен мокрый снег.

Возможен даже снег: какая погода ожидается в последнюю неделю марта

Карта погоды 

В Киеве 22 марта будет сыро, ожидается дождь, днем прогреется до +8 +10 градусов. 23 и 24 марта в столице будет сухо и потеплеет до +10 +13 градусов.

В понедельник теплая погода сохранится, но к вечеру возможны осадки. Со вторника в Киеве похолодает и начнутся дожди. Ночью от 0 до -2 градусов, днем температура не превысит +7 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики обнадежили прогнозом погоды на весенние месяцы.

А также рассказывали о том, чем порадует погода в Украине до конца недели.

Такого никто не ожидал: украинцев напугали прогнозом погоды Синоптик предупредила о непредсказуемом марте
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