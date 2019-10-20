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Утечка ртути и работники-нелегалы: новые подробности смертельного ЧП с дамбой в России (фото)

STYLERПроисшествия    20.10.2019 - 18:45
Утечка ртути и работники-нелегалы: новые подробности смертельного ЧП с дамбой в России (фото)
Прорыв дамбы в России в Красноярском крае (Фото: коллаж РБК-Украина)

Дамбы возле прииска в Красноярском крае были воздвигнуты незаконно и могли обрушиться в любой момент

В России прорвало сразу пять дамб в Курагинском районе Красноярского края, что привело к затоплению вагончиков для работников и гибели по меньшей мере 15 человек. Спасатели обнаружили живым одного из 13 пропавших без вести, и сейчас мужчину опрашивают. Об этом говорится в сообщении МВД РФ.

По факту ЧП на золотодобывающем прииске Следственный комитет ведет расследование, спецкомиссия проверяет, были ли соблюдены необходимые правила безопасности во время проживания и работы артели.

Как выяснилось, прорыв начался ночью 19 октября с самой верхней дамбы возле деревни Щетинкино на реке Сейба, и затем по цепочке разрушилось остальные четыре. Отмечается, что все они были возведены незаконно и без разрешительных документов.

По словам очевидца происшествия, сначала люди подумали, что случилось землетрясение. Об этом передает Mash на своем Telegram-канале.

"Там воды очень много, я еле-еле дверь открыл, вышел, побежал оттуда, крикнул чтоб спасались", - рассказал работник прииска.

Прорыв дамбы в России в Красноярском крае - последствия ЧП (фото: Telegram-канал Mash)

Поиски пропавших будут вестись круглосуточно, но к ликвидации последствий приступят завтра утром. Для этого привлекли 270 человек и 50 единиц техники, а также авиацию.

Добавим, что 21 октября местные власти объявили день траура по погибшим.

Один из спасшихся рабочих Алексей сообщил, что на артеле на самом деле было не 80, как утверждалось ранее, а 150 сотрудников, и что половина из них были "нелегалы".

Он также рассказал, что Андрея Иганова, начальника участка "Сейба", неоднократно предупреждали, что дамбы из-за шаткой конструкции могут обрушиться в любой момент, но тот не слушал.

В офисе компании "Сибзолото", которая владеет золотодобывающей артелью, прошли обыски. Было заведено уголовное дело. Также сообщается о задержании директора золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальника и мастера горного участка этой организации.

По информации росСМИ, в результате происшествия могла произойти утечка ртути, которую могли использовать при добыче золота.

Прорыв дамбы в России: появилось видео последствий смертельного ЧП

Фото: последствия прорыва дамбы в России (mchs.gov.ru)

Так, на месте прорыва дамбы специалистами были взяты пробы, рассказал министр экологии Красноярского края Павел Корчашкин.

Напомним, что река Сейба в Сибири впадает в Сисим, которая в свою очередь впадает в Енисей - одну из самых длинных и полноводных рек мира.

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