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Прорыв дамбы в России: появилось видео последствий смертельного ЧП

STYLERПроисшествия    19.10.2019 - 18:34
Прорыв дамбы в России: появилось видео последствий смертельного ЧП
Прорыв дамбы в России в Красноярском крае (Фото: коллаж РБК-Украина)

Жертвами прорыва дамбы в Красноярском крае стали 15 человек

В России в результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края погибли 15 человек. Кроме того, 13 числятся пропавшими без вести. В сети показали видео облета территории после ЧП.

Как видно на кадрах, пострадавший после прорыва дамы участок заполнен водой, которая полностью скрыла низину между холмами.

Инцидент произошел ночью 19 октября. Вода технологического водоема золотодобывающей артели, хлынувшая на вагончики, в которых проживали 76 рабочих прииска, смыла несколько конструкций. Прорыв дамбы произошел в районе деревни Щетинкино на реке Сейба.

Прорыв дамбы в России в Красноярском крае - последствия ЧП показали на видео (Фото: скриншот)

Поврежденные вагончики также видны на ролике.

Местные власти объявили 21 октября траур по погибшим.

В настоящее время продолжаются работы по выяснению деталей и ликвидации последствий ЧП.

Прорыв дамбы в России: появилось видео последствий смертельного ЧП

Фото: последствия прорыва дамбы в России (mchs.gov.ru)

На месте работают 270 человек и 50 единиц техники, также привлечена авиация.

Спецкомиссия проверяет, были ли соблюдены необходимые правила безопасности во время проживания и работы артели.

Прорыв дамбы в России в Красноярском крае - последствия ЧП (Видео: YouTube / ДЕЛА Красноярск)

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