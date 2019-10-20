Витік ртуті та робітники-нелегали: нові подробиці смертельної НП із дамбою в Росії (фото)

Прорив дамби в Росії в Красноярському краї (Фото: колаж РБК-Україна)

Дамби біля копальні в Красноярському краї були споруджені незаконно і могли обрушитися в будь-який момент

В Росії прорвало відразу п'ять дамб в Курагинському районі Красноярського краю, що призвело до затоплення вагончиків для робітників та загибелі щонайменше 15 людей. Рятувальники виявили живим одного з 13 зниклих без вести, і зараз чоловіка опитують. Про це йдеться в повідомленні МВС РФ.

За фактом НП на золотодобувній копальні Слідчий комітет веде розслідування, спецкомісія перевіряє, чи були дотримані необхідні правила безпеки під час проживання і роботи артілі.

Як з'ясувалося, прорив почався вночі 19 жовтня з самої верхньої дамби біля села Щетинкіно на річці Сейба, і потім по ланцюжку зруйнувалися інші чотири. Зазначається, що всі вони були зведені незаконно та без дозвільних документів.

За словами очевидця події, спершу люди подумали, що стався землетрус. Про це передає Mash на своєму Telegram-каналі.

"Там води дуже багато, я ледве-ледве відкрив двері, вийшов, побіг звідти, крикнув щоб рятувалися", - розповів працівник копальні.

Прорив дамби в Росії в Красноярському краї - наслідки НП (фото: Telegram-канал Mash)

Пошуки зниклих будуть вестися цілодобово, але до ліквідації наслідків розпочнуть завтра вранці. Для цього залучили 270 чоловік і 50 одиниць техніки, а також авіацію.

Додамо, що 21 жовтня місцева влада оголосила день жалоби за загиблими.

Один з врятованих робочих Олексій повідомив, що на артелі насправді було не 80, як стверджувалося раніше, а 150 співробітників, і що половина з них були "нелегали".

Він також розповів, що Андрія Іганова, начальника ділянки "Сейба", неодноразово попереджали, що греблі через хитку конструкцію можуть обвалитися будь-якої миті, але той не слухав.

В офісі компанії "Сибзолото", яка володіє золотодобувною артіллю, пройшли обшуки. Було заведено кримінальну справу. Також повідомляється про затримання директора золотодобувного підприємства ТОВ "Сисим", начальника та майстра гірничого ділянки цієї організації.

За інформацією росЗМІ, в результаті події міг статися витік ртуті, яку могли використовувати при видобутку золота.

Фото: наслідки прориву дамби в Росії (mchs.gov.ru)

Так, на місці прориву дамби фахівцями були взяті проби, розповів міністр екології Красноярського краю Павло Корчашкин.

Нагадаємо, що річка Сейба в Сибіру впадає в Сисим, яка в свою чергу впадає в Єнісей - одну із найдовших і найповноводніших річок світу.