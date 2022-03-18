Как усыновить или взять под опеку малыша во время войны. И каким фейкам верить категорически нельзя

Не верьте фейкам

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, сообщения в стиле "Усыновить ребенка быстро" или "Возьмите ребенка-сироту в добрые руки" – фейк.

"Предупреждаем: это – фейк! Он рассчитан сделать из тех, кто готов взять ребенка, в лучшем случае - жертву мошенников, в худшем – нарушителями украинского законодательства. Ведь торговля, передача или получения ребенка падают под действие ст.146 Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы на сроки от 5 до 12 лет! Украина не "раздает" детей-сирот!" – сказано в сообщении.

Также указывается, что если потребуется какая-то помощь – то об этом будут по официальным каналам.

Сейчас в Украине действует упрощенная процедура, но не усыновления детей, а опеки или взятия под патронат. Для любой из процедур (усыновления, опеки или патроната) очень долгий процесс сбора документов и сведений.

Даже для самой простой процедуры патроната, нужно не менее 7 документов и прохождение специального обучения.

Как оформить опеку или патронат в военное время

В Офисе президента разработали специальную памятку для взрослых, которые хотят оформить временную опеку или патронат над детьми, которые остались без родителей.

Также можно дать временное убежище ребенку-сироте. Для этого нужно воспользоваться чат-ботом "Дитина не сама".

Опекунам нужно иметь пакет необходимых документов и обустроенное жилье для ребенка. А также нужно быть готовыми к постоянному сотрудничеству со службой по правам детей и психологами.

Оказать помощь украинским детям могут также профильные организации, в том числе и в иностранных государствах. В чат-боте "Дитина не сама" есть специальный раздел – для иностранцев.

Нужно оставить там заявку и подать все необходимые документы.

Такое временное устройство детей возможно для тех детей, которые лишены родительской опеки, у которых местонахождение родителей или законных представителей выясняется. К примеру, ребенка эвакуировали из зоны боевых действий за границу, и он временно разлучен с родными.

Усыновить можно только ребенка-сироту и ребенка, который лишен родительской опеки. Также под категорию усыновления попадают дети, чьи родители подписали нотариальное согласие на усыновление. И такой ребенок должен состоять на специальном учете.