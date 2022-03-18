Как усыновить или взять под опеку малыша во время войны. И каким фейкам верить категорически нельзя

В интернете появилось много предложений о якобы быстром усыновлении детей-сирот, которых вывезли из зоны боевых действий в Украине. Однако все эти предложения являются фейком и существует определенная процедура, по которой можно взять малыша под временную или постоянную опеку.
Какой информации об усыновлении верить нельзя и как оформить опеку над ребенком в военное время – читайте в Styler.
Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, сообщения в стиле "Усыновить ребенка быстро" или "Возьмите ребенка-сироту в добрые руки" – фейк.
"Предупреждаем: это – фейк! Он рассчитан сделать из тех, кто готов взять ребенка, в лучшем случае - жертву мошенников, в худшем – нарушителями украинского законодательства. Ведь торговля, передача или получения ребенка падают под действие ст.146 Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы на сроки от 5 до 12 лет! Украина не "раздает" детей-сирот!" – сказано в сообщении.
Также указывается, что если потребуется какая-то помощь – то об этом будут по официальным каналам.
Сейчас в Украине действует упрощенная процедура, но не усыновления детей, а опеки или взятия под патронат. Для любой из процедур (усыновления, опеки или патроната) очень долгий процесс сбора документов и сведений.
Даже для самой простой процедуры патроната, нужно не менее 7 документов и прохождение специального обучения.
В Офисе президента разработали специальную памятку для взрослых, которые хотят оформить временную опеку или патронат над детьми, которые остались без родителей.
Также можно дать временное убежище ребенку-сироте. Для этого нужно воспользоваться чат-ботом "Дитина не сама".
Опекунам нужно иметь пакет необходимых документов и обустроенное жилье для ребенка. А также нужно быть готовыми к постоянному сотрудничеству со службой по правам детей и психологами.
Нужно оставить там заявку и подать все необходимые документы.
Усыновить можно только ребенка-сироту и ребенка, который лишен родительской опеки. Также под категорию усыновления попадают дети, чьи родители подписали нотариальное согласие на усыновление. И такой ребенок должен состоять на специальном учете.
Напомним, ранее мы сообщали о том, как правильно оформить все документы в случае потери имущества или жилья в результате агрессии РФ.
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