Уся родина Трампа: дружини, діти, онуки та інші члени сім'ї

Дональд Трамп - голова родини

Дональд Джон Трамп - один із найбільш відомих американських бізнесменів, телеведучий, а також президент США в період з 2017 по 2021 рік. У 2024 році він знову виграв вибори й став 47-м президентом США.

Його родина відіграла важливу роль у його житті та кар'єрі, причому кожен з його дітей і онуків активно бере участь у різних аспектах публічного життя.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Дружини Трампа

1. Івана Трамп (перша дружина)

Шлюб: 1977-1992.

Івана Трамп, уроджена Івана Младкова, народилася в Чехословаччині (тепер Чехія). Вона стала першою дружиною Дональда Трампа, з яким вони одружилися в 1977 році.

Івана була моделлю та працювала в різних бізнесах Трампа, а також відіграла ключову роль у його бізнесі на початку їхнього шлюбу.

У 1992 році пара розлучилася, і це розлучення привернуло велику увагу через численні скандали та боротьбу за сімейну компанію.

Діти від цього шлюбу:

Дональд Трамп-молодший (1977)

Іванка Трамп (1981)

Ерік Трамп (1984)

2. Марла Мейплс (друга дружина)

Шлюб: 1993-1999.

Марла Мейплс - акторка та телеведуча, яка стала другою дружиною Дональда Трампа в 1993 році. Вони одружилися після публічного скандалу, що виник через їхній роман під час шлюбу Трампа з Іваною.

Шлюб з Марлою тривав до 1999 року. Від цього шлюбу у Трампа є одна дочка - Тіффані Трамп.

Діти від цього шлюбу:

Тіффані Трамп (1993)

3. Меланія Трамп (третя дружина)

Шлюб: 2005-до тепер.

Меланія Кнаус народилася в Словенії. Вона стала третьою дружиною Дональда Трампа у 2005 році. Меланія була моделлю та згодом стала громадянкою США.

Пара має одного спільного сина - Баррона Трампа, який народився у 2006 році. Меланія була першою леді США з 2017 по 2021 рік, активно займалася благодійністю та підтримкою ініціатив для дітей і сімей.

Діти від цього шлюбу:

Баррон Трамп (2006)

Уся родина Трампів (фото: Getty Images)

Діти Трампа

1. Дональд Трамп-молодший

Народився: 31 грудня 1977 року.

Дональд Трамп-молодший - старший син Дональда Трампа від першого шлюбу з Іваною Трамп. Він став одним з найбільш публічних членів родини Трампів. Дональд-молодший працює в компанії The Trump Organization, займаючи позицію виконавчого віцепрезидента, та є активним учасником політичних кампаній свого батька.

Особисте життя:

Дональд Трамп-молодший одружений з Ванессою Трамп (в минулому моделлю та телеведучою). У пари п’ятеро дітей: Кей, Хлоя, Дональд Джон III, Трістан і Спенсер.

2. Іванка Трамп

Народилася: 30 жовтня 1981 року.

Іванка - єдина дочка Дональда Трампа від першого шлюбу з Іваною. Вона працювала у The Trump Organization, пізніше стала радницею президента США під час його каденції.

Іванка також активно займається бізнесом, зокрема модою, і є засновницею власної лінії одягу та аксесуарів. Під час президенства батькам була його радником у Білому домі.

У листопаді 2022 року Іванка сказала, що хоче поставити на перше місце приватне життя і своїх дітей.

Особисте життя:

Іванка заміжня за Джаредом Кушнером, бізнесменом та політиком, який працював в адміністрації Трампа. Вони мають трьох дітей: Арабеллу, Джозефа та Теодора.

3. Ерік Трамп

Народився: 6 січня 1984 року.

Ерік Трамп - другий син Дональда Трампа та Івани Трамп. Він активно працює в The Trump Organization, займаючи позицію віцепрезидента з розвитку бізнесу. Ерік також є засновником Erik Trump Foundation, яка займається благодійністю.

Особисте життя:

Ерік одружений з Ларою Ліон, з якою має двох дітей: Люка та Керолайн.

4. Тіффані Трамп

Народилася: 13 жовтня 1993 року.

Тіффані Трамп - єдина дитина Дональда Трампа від його другого шлюбу з Марлою Мейплс. Тіффані з молодших років займається благодійною діяльністю, зокрема у сфері освіти та прав людини, а також завершила навчання в юридичній школі. Зараз зосереджена на реформі кримінального правосуддя та національній кібербезпеці.

Особисте життя:

Тіффані одружена з Майклом Болсом, бізнесменом і сином відомого мільярдера.

5. Баррон Трамп

Народився: 20 березня 2006 року.

Баррон - єдиний син Дональда Трампа від Меланії Трамп. Він рідко з'являється на публіці та має приватне життя. Баррон навчається закінчив Оксбриджську Академію та вступив до Нью-Йоркського університету, активно займається спортом.

Меланія Трамп та її син Баррон (фото: Getty Images)

Онуки Трампа

Кей Медісон Трамп

Народилася: 2007 року.

Кей - старша онука Дональда Трампа та дочка Дональда Трампа-молодшого та Ванесси Трамп. Вона бере участь у родинних заходах і часто спілкується з дідусем.

Хлоя Софія Трамп

Народилася: 2014 року.

Хлоя - ще одна онука Дональда Трампа від його сина Дональда Трампа-молодшого і Ванесси. Вона разом з братами бере участь у родинних заходах.

Дональд Джон III Трамп

Народився: 2009 року.

Дональд Джон III - син Дональда Трампа-молодшого та Ванесси Трамп.

Трістан Мілош Трамп

Народився: 2011 року.

Трістан - син Дональда Трампа-молодшого і Ванесси Трамп.

Спенсер Фредерік Трамп

Народився: 2012 року.

Спенсер - ще один син Дональда Трампа-молодшого та Ванесси Трамп.

Арабелла Роуз Кушнер

Народилася: 2011 року.

Арабелла - дочка Іванки Трамп і Джареда Кушнера.

Джозеф Фредерік Кушнер

Народився: 2013 року.

Джозеф - син Іванки Трамп і Джареда Кушнера.

Ерік Люк Трамп

Народився у 2017 році.

Ерік Люк - син Еріка Трампа та Лари Трамп

Керолайн Дороти Трамп

Народилася у 2019 році.

Керолайн - донька Еріка Трампа та Лари Трамп

Родина Трампів (фото: BBC)