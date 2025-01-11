Вся семья Трампа: жены, дети, внуки и другие члены семьи

Дональд Трамп - глава семьи

Дональд Джон Трамп - один из самых известных американских бизнесменов, телеведущий, а также президент США в период с 2017 по 2021 год. В 2024 году он снова выиграл выборы и стал 47-м президентом США.

Его семья сыграла важную роль в его жизни и карьере, причем каждый из его детей и внуков активно участвует в различных аспектах публичной жизни.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Жены Трампа

1. Ивана Трамп (первая жена)

Брак: 1977-1992.

Ивана Трамп, урожденная Ивана Младкова, родилась в Чехословакии (теперь Чехия). Она стала первой женой Дональда Трампа, и вышла за него замуж в 1977 году.

Ивана была моделью и работала в различных бизнесах Трампа, а также сыграла ключевую роль в его бизнесе в начале их брака.

В 1992 году пара развелась, и этот развод привлек большое внимание из-за многочисленных скандалов и борьбы за семейную компанию.

Дети от этого брака:

Дональд Трамп-младший (1977)

Иванка Трамп (1981)

Эрик Трамп (1984)

2. Марла Мейплс (вторая жена)

Брак: 1993-1999.

Марла Мейплс - актриса и телеведущая, которая стала второй женой Дональда Трампа в 1993 году. Они поженились после публичного скандала, возникшего из-за их романа во время брака Трампа с Иваной.

Брак с Марлой продлился до 1999 года. От этого брака у Трампа есть одна дочь - Тиффани Трамп.

Дети от этого брака:

Тиффани Трамп (1993)

3. Мелания Трамп (третья жена)

Брак: 2005-по сей день.

Мелания Кнаус родилась в Словении. Она стала третьей женой Дональда Трампа в 2005 году. Мелания была моделью и впоследствии стала гражданкой США.

Пара имеет одного общего сына - Баррона Трампа, который родился в 2006 году. Мелания была первой леди США с 2017 по 2021 год, активно занималась благотворительностью и поддержкой инициатив для детей и семей.

Дети от этого брака:

Баррон Трамп (2006)

Вся семья Трампов (фото: Getty Images)

Дети Трампа

1. Дональд Трамп-младший

Родился: 31 декабря 1977 года.

Дональд Трамп-младший - старший сын Дональда Трампа от первого брака с Иваной Трамп. Он стал одним из самых публичных членов семьи Трампов. Дональд-младший работает в компании The Trump Organization, занимая позицию исполнительного вице-президента, и является активным участником политических кампаний своего отца.

Личная жизнь:

Дональд Трамп-младший женат на Ванессе Трамп (в прошлом моделью и телеведущей). У пары пятеро детей: Кей, Хлоя, Дональд Джон III, Тристан и Спенсер.

2. Иванка Трамп

Родилась: 30 октября 1981 года.

Иванка - единственная дочь Дональда Трампа от первого брака с Иваной. Она работала в The Trump Organization, позже стала советницей президента США во время его каденции.

Иванка также активно занимается бизнесом, в частности модой, и является основательницей собственной линии одежды и аксессуаров. Во время президентства отца была его советником в Белом доме.

В ноябре 2022 года Иванка сказала, что хочет поставить на первое место частную жизнь и своих детей.

Личная жизнь:

Иванка замужем за Джаредом Кушнером, бизнесменом и политиком, который работал в администрации Трампа. Они имеют троих детей: Арабеллу, Джозефа и Теодора.

3. Эрик Трамп

Родился: 6 января 1984 года.

Эрик Трамп - второй сын Дональда Трампа и Иваны Трамп. Он активно работает в The Trump Organization, занимая позицию вице-президента по развитию бизнеса. Эрик также является основателем Erik Trump Foundation, которая занимается благотворительностью.

Личная жизнь:

Эрик женат на Ларе Лион, с которой имеет двоих детей: Люка и Кэролайн.

4. Тиффани Трамп

Родилась: 13 октября 1993 года.

Тиффани Трамп - единственный ребенок Дональда Трампа от его второго брака с Марлой Мейплс. Тиффани с младших лет занимается благотворительной деятельностью, в частности в сфере образования и прав человека, а также завершила обучение в юридической школе. Сейчас сосредоточена на реформе уголовного правосудия и национальной кибербезопасности.

Личная жизнь:

Тиффани замужем за Майклом Болсом, бизнесменом и сыном известного миллиардера.

5. Баррон Трамп

Родился: 20 марта 2006 года.

Баррон - единственный сын Дональда Трампа от Мелании Трамп. Он редко появляется на публике и имеет частную жизнь. Баррон учится закончил Оксбриджскую Академию и поступил в Нью-Йоркский университет, активно занимается спортом.

Мелания Трамп и ее сын Баррон (фото: Getty Images)

Внуки Трампа

Кей Мэдисон Трамп

Родилась в 2007 году.

Кей - старшая внучка Дональда Трампа и дочь Дональда Трампа-младшего и Ванессы Трамп. Она участвует в семейных мероприятиях и часто общается с дедушкой.

Хлоя София Трамп

Родилась в 2014 году.

Хлоя - еще одна внучка Дональда Трампа от его сына Дональда Трампа-младшего и Ванессы. Она вместе с братьями участвует в семейных мероприятиях.

Дональд Джон III Трамп

Родился в 2009 году.

Дональд Джон III - сын Дональда Трампа-младшего и Ванессы Трамп.

Тристан Милош Трамп

Родился в 2011 году.

Тристан - сын Дональда Трампа-младшего и Ванессы Трамп.

Спенсер Фредерик Трамп

Родился в 2012 году.

Спенсер - еще один сын Дональда Трампа-младшего и Ванессы Трамп.

Арабелла Роуз Кушнер

Родилась в 2011 году.

Арабелла - дочь Иванки Трамп и Джареда Кушнера.

Джозеф Фредерик Кушнер

Родился в 2013 году.

Джозеф - сын Иванки Трамп и Джареда Кушнера.

Эрик Люк Трамп

Родился в 2017 году.

Эрик Люк - сын Эрика Трампа и Лары Трамп

Кэролайн Дороти Трамп

Родилась в 2019 году.

Кэролайн - дочь Эрика Трампа и Лары Трамп

Семья Трампов (фото: BBC)