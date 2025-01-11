Вся семья Трампа: жены, дети, внуки и другие члены семьи

Дональд Трамп является не только успешным бизнесменом и политиком, но и отцом и дедом, который имеет большую семью. Его семья - это не только партнеры по бизнесу, но и значимые фигуры в политике и общественной жизни. Это династия с многомиллионным наследством, брендом и большим количеством недвижимости.
Что известно о семье Трампа, кто члены его семьи и чем они сейчас занимаются, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Дональд Джон Трамп - один из самых известных американских бизнесменов, телеведущий, а также президент США в период с 2017 по 2021 год. В 2024 году он снова выиграл выборы и стал 47-м президентом США.
Его семья сыграла важную роль в его жизни и карьере, причем каждый из его детей и внуков активно участвует в различных аспектах публичной жизни.
Дональд Трамп (фото: Getty Images)
1. Ивана Трамп (первая жена)
Брак: 1977-1992.
Ивана Трамп, урожденная Ивана Младкова, родилась в Чехословакии (теперь Чехия). Она стала первой женой Дональда Трампа, и вышла за него замуж в 1977 году.
Ивана была моделью и работала в различных бизнесах Трампа, а также сыграла ключевую роль в его бизнесе в начале их брака.
В 1992 году пара развелась, и этот развод привлек большое внимание из-за многочисленных скандалов и борьбы за семейную компанию.
Дети от этого брака:
2. Марла Мейплс (вторая жена)
Брак: 1993-1999.
Марла Мейплс - актриса и телеведущая, которая стала второй женой Дональда Трампа в 1993 году. Они поженились после публичного скандала, возникшего из-за их романа во время брака Трампа с Иваной.
Брак с Марлой продлился до 1999 года. От этого брака у Трампа есть одна дочь - Тиффани Трамп.
Дети от этого брака:
3. Мелания Трамп (третья жена)
Брак: 2005-по сей день.
Мелания Кнаус родилась в Словении. Она стала третьей женой Дональда Трампа в 2005 году. Мелания была моделью и впоследствии стала гражданкой США.
Пара имеет одного общего сына - Баррона Трампа, который родился в 2006 году. Мелания была первой леди США с 2017 по 2021 год, активно занималась благотворительностью и поддержкой инициатив для детей и семей.
Дети от этого брака:
Вся семья Трампов (фото: Getty Images)
1. Дональд Трамп-младший
Родился: 31 декабря 1977 года.
Дональд Трамп-младший - старший сын Дональда Трампа от первого брака с Иваной Трамп. Он стал одним из самых публичных членов семьи Трампов. Дональд-младший работает в компании The Trump Organization, занимая позицию исполнительного вице-президента, и является активным участником политических кампаний своего отца.
Личная жизнь:
Дональд Трамп-младший женат на Ванессе Трамп (в прошлом моделью и телеведущей). У пары пятеро детей: Кей, Хлоя, Дональд Джон III, Тристан и Спенсер.
2. Иванка Трамп
Родилась: 30 октября 1981 года.
Иванка - единственная дочь Дональда Трампа от первого брака с Иваной. Она работала в The Trump Organization, позже стала советницей президента США во время его каденции.
Иванка также активно занимается бизнесом, в частности модой, и является основательницей собственной линии одежды и аксессуаров. Во время президентства отца была его советником в Белом доме.
В ноябре 2022 года Иванка сказала, что хочет поставить на первое место частную жизнь и своих детей.
Личная жизнь:
Иванка замужем за Джаредом Кушнером, бизнесменом и политиком, который работал в администрации Трампа. Они имеют троих детей: Арабеллу, Джозефа и Теодора.
3. Эрик Трамп
Родился: 6 января 1984 года.
Эрик Трамп - второй сын Дональда Трампа и Иваны Трамп. Он активно работает в The Trump Organization, занимая позицию вице-президента по развитию бизнеса. Эрик также является основателем Erik Trump Foundation, которая занимается благотворительностью.
Личная жизнь:
Эрик женат на Ларе Лион, с которой имеет двоих детей: Люка и Кэролайн.
4. Тиффани Трамп
Родилась: 13 октября 1993 года.
Тиффани Трамп - единственный ребенок Дональда Трампа от его второго брака с Марлой Мейплс. Тиффани с младших лет занимается благотворительной деятельностью, в частности в сфере образования и прав человека, а также завершила обучение в юридической школе. Сейчас сосредоточена на реформе уголовного правосудия и национальной кибербезопасности.
Личная жизнь:
Тиффани замужем за Майклом Болсом, бизнесменом и сыном известного миллиардера.
5. Баррон Трамп
Родился: 20 марта 2006 года.
Баррон - единственный сын Дональда Трампа от Мелании Трамп. Он редко появляется на публике и имеет частную жизнь. Баррон учится закончил Оксбриджскую Академию и поступил в Нью-Йоркский университет, активно занимается спортом.
Мелания Трамп и ее сын Баррон (фото: Getty Images)
Кей Мэдисон Трамп
Родилась в 2007 году.
Кей - старшая внучка Дональда Трампа и дочь Дональда Трампа-младшего и Ванессы Трамп. Она участвует в семейных мероприятиях и часто общается с дедушкой.
Хлоя София Трамп
Родилась в 2014 году.
Хлоя - еще одна внучка Дональда Трампа от его сына Дональда Трампа-младшего и Ванессы. Она вместе с братьями участвует в семейных мероприятиях.
Дональд Джон III Трамп
Родился в 2009 году.
Дональд Джон III - сын Дональда Трампа-младшего и Ванессы Трамп.
Тристан Милош Трамп
Родился в 2011 году.
Тристан - сын Дональда Трампа-младшего и Ванессы Трамп.
Спенсер Фредерик Трамп
Родился в 2012 году.
Спенсер - еще один сын Дональда Трампа-младшего и Ванессы Трамп.
Арабелла Роуз Кушнер
Родилась в 2011 году.
Арабелла - дочь Иванки Трамп и Джареда Кушнера.
Джозеф Фредерик Кушнер
Родился в 2013 году.
Джозеф - сын Иванки Трамп и Джареда Кушнера.
Эрик Люк Трамп
Родился в 2017 году.
Эрик Люк - сын Эрика Трампа и Лары Трамп
Кэролайн Дороти Трамп
Родилась в 2019 году.
Кэролайн - дочь Эрика Трампа и Лары Трамп
Ранее мы писали о том, откуда происходит семья Трампа и какую имеет историю эмиграции в США.
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При написании материала использованы источники: The New York Times, USA Today, Bloomberg News, CNN, Википедия, BBC.