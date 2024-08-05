Усунути причину: 7 речей, які потрібно зробити, щоб прибрати мох в саду

Хоча мох не є шкідливим для газону в саду, дехто обирає видаляти цю рослину з естетичних міркувань. Проте для ефективного видалення моху, потрібно внести зміни в сад, адже деякі чинники провокують появу рослини.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як позбутися моху в саду.
Мох віддає перевагу кислому ґрунту. Водночас більшість газонних трав віддають перевагу pH ґрунту від 6,0 до 6,5, хоча деякі види можна вирощувати при pH від 5,5 до 6,0.
Якщо в саду з'явився мох, проведіть аналіз ґрунту, щоб визначити, чи потрібно вносити вапно для підвищення рівня pH. Це зробить ґрунт більш сприятливим для росту трави, та пригнітить ріст моху.
Надмірна волога в затінених місцях або з поганим дренажем створює ідеальні умови для появи і поширення моху. Хоча рослинам в саду необхідний регулярний полив, важливо не зволожувати ґрунт надто часто.
До того ж це не лише сприятиме росту моху, а й може призвести до гниття коренів зелених улюбленців, і, відповідно, до їхньої загибелі.
Якщо мох неглибоко вкорінений, його можна вигребти. Швидке згрібання граблями або граблями для листя може витягнути мох з ґрунту.
Найкраще це робити, коли газон вологий. Кілька разів провести граблями під різними кутами - найкращий спосіб зняти мох з ґрунту.
Підстригання кущів і дерев не лише надає їхньому гіллю охайної форми, а й розв'язує проблему надмірної тіні.
Щоб забезпечити більше світла на ділянці, обріжте розлогі гілки або видаліть чагарники - особливо якщо чагарники ростуть дуже щільно.
Мох може переносити більше тіні, ніж трави, тому подумайте про те, щоб посадити більш тіньовитривалий вид трави. Це створюватиме щільний килимок і запобігатиме появі моху на ґрунті в саду.
Щоб відновити ділянки, розпушіть ґрунт у тих місцях, де росте мох, і засипте їх новим насінням. Через рік-два ці ділянки будуть процвітати як тіньовитривалі та стійкі до моху.
Проте після посадки дотримуйтесь рекомендованих процедур догляду, особливо під час внесення добрив.
Мох росте краще у вологому ґрунті, ніж трави, тому можна спробувати покращити дренаж, встановивши спеціальну систему або розпланувавши ділянку так, щоб вода могла стікати.
Також вода повільно просочується крізь надмірно глинистий ґрунт, і це може призвести до утворення видимих калюж. Таку проблему дренажу можна вирішити, регулярно вносячи в ґрунт перегній або інший органічний матеріал, щоб зробити його більш пухким
Поганий дренаж може бути спричинений й іншими факторами, окрім глинистості ґрунту.
Наприклад, якщо по газону ходить багато людей (наприклад, граються діти), проблема може полягати в ущільненні ґрунту - проблему можна вирішити за допомогою частішої аерації газону.
Мох, як правило, росте на ділянках, де ґрунт ущільнений і немає внутрішнього дренажу. Спробуйте провести прикореневу аерацію, щоб розпушити ґрунт на глибину від 9 до 12 сантиметрів.
До речі, раніше ми писали про те, як відрізнити мертву рослину від просто сухої.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: The Spruce, Southern Living.