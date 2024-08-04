Як відрізнити мертву рослину від просто сухої: прості, але дієві лайфхаки

Рослини є живими організмами, і як всі живі організми, вони з часом помирають. Важливо вчасно зрозуміти, що ваша рослина вже не житиме або наближається до цього, щоб не витрачати на неї ресурси та не наражати на ризик інші рослини через можливі інфекції. Як це зрозуміти?

Кімнатні рослини

Якщо ваша рослина стала коричневою і сухою, можливо, настав час попрощатися з нею. Можете спробувати рясно полити її, обрізати коричневе листя і подивитися, чи з’являться нові пагони через кілька тижнів.

Важливо звернути увагу на коріння. Якщо коріння цвіле, смердюче або слизьке, рослина мертва. Якщо коріння просто коричневе і сухе, рослина може бути в стані спокою. Щоб це перевірити, подряпайте гілку або корінь і подивіться, чи вони зелені та вологі під корою. Якщо так, рослина перебуває в стані спокою і може відновитися навесні з достатньою кількістю води, світла та добрив.

Вуличні рослини

На вулиці важче контролювати погодні умови, тому ви можете втратити рослини, навіть великі кущі, через екстремальну спеку або холод.

Рослини можуть бути в стані спокою, коли це відбувається, тому ви дізнаєтеся про їхню загибель лише тоді, коли вони не оживуть у теплу погоду.

Якщо ви знаходитесь у пік сезону для кущів або чагарників, і вони все ще коричневі та не продуктивні, проведіть тест на подряпину кори, щоб перевірити, чи ще вони життєздатні. Якщо це сталося після погодного явища, ймовірно, рослина мертва.

Інша причина, чому ви можете втратити рослини на вулиці, це хвороби, такі як віруси та грибки. Це більш проблематично, оскільки вони можуть поширюватися і в багатьох випадках залишатися в ґрунті, де можуть інфікувати нові рослини.

Ознаки, на які варто звертати увагу: коричневі або чорні плями, коричневі або чорні кінчики листя або пожовтіння листя.

Як тільки це трапиться, негайно обріжте цю рослинність, використовуючи секатор, оброблений розчином відбілювача або оцту для дезінфекції, і не торкайтеся інших рослин обрізками.

Дерева

Спочатку огляньте стовбур дерева. Шукайте тріщини, розщеплення або відшарування кори. Це попереджувальні знаки.

Чи ростуть гриби біля коріння або стовбура дерева? Це ознака гниття.

Нарешті, чи бачите ви багато гілок без активних бруньок навесні? Можливо, у вас мертве дерево, і вам потрібно запросити кваліфіковану компанію для обрізки дерев, щоб перевірити здоров’я вашого дерева.