Устранить причину: 7 вещей, которые нужно сделать, чтобы убрать мох в саду

Проверить pH почвы

Мох предпочитает кислую почву. В то же время большинство газонных трав предпочитают pH почвы от 6,0 до 6,5, хотя некоторые виды можно выращивать при pH от 5,5 до 6,0.

Если в саду появился мох, проведите анализ почвы, чтобы определить, нужно ли вносить известь для повышения уровня pH. Это сделает почву более благоприятной для роста травы и подавит рост мха.

Сократить полив

Чрезмерная влага в затененных местах или с плохим дренажем создает идеальные условия для появления и распространения мха. Хотя растениям в саду необходим регулярный полив, важно не увлажнять почву слишком часто.

К тому же это не только будет способствовать росту мха, но может привести к гниению корней зеленых любимцев, и, соответственно, к их гибели.

Разрыхлять почву

Если мох неглубоко укоренился, его можно выгрести. Быстрое сгребание граблями или граблями для листьев может вытащить мох из почвы.

Лучше всего это делать, когда газон влажный. Несколько раз провести граблями под разными углами - лучший способ снять мох с почвы.

Подстригать деревья и кустарники

Подстригание кустов и деревьев не только придает их ветвям аккуратной формы, но и решает проблему чрезмерной тени.

Чтобы обеспечить больше света на участке, обрежьте раскидистые ветки или удалите кустарники - особенно если кустарники растут очень плотно.

Высадить теневыносливые травы

Мох может переносить больше тени, чем травы, поэтому подумайте о том, чтобы посадить более теневыносливый вид травы. Это будет создавать плотный коврик и предотвращать появление мха на почве в саду.

Чтобы восстановить участки, разрыхлите почву в тех местах, где растет мох, и засыпьте их новыми семенами. Через год-два эти участки будут процветать как теневыносливые и устойчивые к мху.

Однако после посадки соблюдайте рекомендуемые процедуры ухода, особенно при внесении удобрений.

Устранить проблемы с плохим дренажем

Мох растет лучше во влажной почве, чем травы, поэтому можно попытаться улучшить дренаж, установив специальную систему или распланировав участок так, чтобы вода могла стекать.

Также вода медленно проникает через чрезмерно глинистый грунт, и это может привести к образованию видимых луж. Такую проблему дренажа можно решить, регулярно внося в грунт перегной или другой органический материал, чтобы сделать его более рыхлым.

Улучшить уплотненные грунты

Плохой дренаж может быть вызван и другими факторами, кроме глинистости почвы.

Например, если по газону ходит много людей (например, играют дети), проблема может заключаться в уплотнении грунта - проблему можно решить с помощью более частой аэрации газона.

Мох, как правило, растет на участках, где почва уплотнена и нет внутреннего дренажа. Попытайтесь провести прикорневую аэрацию, чтобы разрыхлить почву на глубину от 9 до 12 сантиметров.