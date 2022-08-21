UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Устарели, прибавляют вес и возраст: фото вещей, которые надо выбросить немедленно

Фото: Какие вещи вышли из моды уже давно (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторая одежда и аксессуары настолько коварны, что могут вмиг добавить вам возраста, веса, а также указать на дурной вкус. Если для вас важно, как вы выглядите, стоит пересмотреть гардероб и избавиться от некоторых устаревших вещей.

О тонкостях гардероба рассказала в Instagram стилист Анна Леканова.

Очки в волосах

Забудьте о таком способе носить очки. Это - полная безвкусица. А еще это противоречит этикету, а дужки очков быстро деформируются.

Обзаведитесь специальной цепочкой или же футляром.

Обтягивающая Футболка навыпуск

Это неактуально, визуально делает ноги короче. Футболка собирается в складки и подчеркивает недостатки фигуры.

Вместо этого выберите футболку оверсайз и заправьте ее в брюки или юбку.

Сильно приталенный жакет

Такой жакет не только выдаст вашу несовременность, но и просто будет ограничивать ваши движения.

Вместо этого выберите фасоны прямого кроя и оверсайз.

Силиконовые лямки бюстгальтера

То, что когда-то было "находкой", стоит выбросить. Такие лямки сделают любой образ дешевым.

Сейчас существует много моделей невидимых бюстгальтеров - выбирайте себе по вкусу.

Кружевные платья и футболки

Такие вещи неактуальны, добавляют возраста и веса. Вместо этого выберите футболку с принтом или платье из прошвы.

Все фото: instagram.com/anna.le.nova

Ранее мы писали про 8 вещей, которые никогда не выйдут из моды. Они должны быть в гардеробе каждой модницы.

Также читайте, чем свитшот отличается от худи, а кофта от свитера.

Читайте РБК-Украина в Google News
мода