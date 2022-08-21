Устарели, прибавляют вес и возраст: фото вещей, которые надо выбросить немедленно

Некоторая одежда и аксессуары настолько коварны, что могут вмиг добавить вам возраста, веса, а также указать на дурной вкус. Если для вас важно, как вы выглядите, стоит пересмотреть гардероб и избавиться от некоторых устаревших вещей.
О тонкостях гардероба рассказала в Instagram стилист Анна Леканова.
Забудьте о таком способе носить очки. Это - полная безвкусица. А еще это противоречит этикету, а дужки очков быстро деформируются.
Обзаведитесь специальной цепочкой или же футляром.
Это неактуально, визуально делает ноги короче. Футболка собирается в складки и подчеркивает недостатки фигуры.
Вместо этого выберите футболку оверсайз и заправьте ее в брюки или юбку.
Такой жакет не только выдаст вашу несовременность, но и просто будет ограничивать ваши движения.
Вместо этого выберите фасоны прямого кроя и оверсайз.
То, что когда-то было "находкой", стоит выбросить. Такие лямки сделают любой образ дешевым.
Сейчас существует много моделей невидимых бюстгальтеров - выбирайте себе по вкусу.
Такие вещи неактуальны, добавляют возраста и веса. Вместо этого выберите футболку с принтом или платье из прошвы.
Все фото: instagram.com/anna.le.nova
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