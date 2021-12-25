Эти установки мешают вам разбогатеть: избавьтесь от них уже сегодня
Психолог разъяснила, какие установки мешают нам стать успешными, состоятельными, и в конце концов, счастливыми людьми, которые находят баланс между работой, заработком, отдыхом и личной жизнью.
Какие это установки, и как от них избавиться, Styler рассказала психолог Алена Щербань.
Эксперт назвала 10 таких установок и дала совет по каждой из них.
Много денег "равно" плохой человек
Как избавиться:
- Читайте биографии и истории успеха выдающихся, состоятельных людей
- Поверьте в себя
- Займитесь медитацией или работой с психологом
Деньги достаются тяжелым трудом
Как избавиться:
- Часто проговаривайте в разных вариациях: "Я зарабатываю деньги просто"
- Найдите возможность простого, легкого заработка и примите ее
- Подумайте, что у вас получается лучше всего и что вам нравиться. Далее приложите все усилия, чтобы монетизировать эти навыки
Мы всегда бедно жили
Как избавиться:
- Прекратите довольствоваться малым и на всем экономить
- Поверьте в себя и начните развиваться как личность и специалист
Будет больше денег - буду счастливым
Как избавиться:
- Найдите то, что делает вас счастливым вне денег: семья, хобби, путешествия и уделяйте этому время
- Пропишите, чего вы действительно хотите. Какие цели (задачи) себе ставите?
Большие деньги - большие проблемы
Как избавиться:
- Попробуйте полюбить деньги. Повторяйте твердо и уверенно: "Я в безопасности, когда у меня много денег"
- Читайте книги, смотрите фильмы о финансовой грамотности и об их ценности
Сами предложат и сами дадут
Как избавиться:
В случае разговора о зарплате не бойтесь назвать сразу более высокую зарплату. Скорее всего, работодатель снизит ее, но вы сможете получить ту зарплату, на которую изначально рассчитывали
Я не достоин лучшего
Как избавиться:
- Сформируйте позитивный образ своего будущего с помощью визуализации
- Формируйте свою уверенность и развивайте свои слабые навыки
Мне стыдно хорошо зарабатывать
Как избавиться:
- Осознайте, что вы имеете большую ответственность или больше профессиональных навыков в той сфере, где работаете
- Помните, что в современном мире царит равноправие
Без денег жизнь ярче
- Полюбите себя (снова). Это главное условие любого богатства
- Найдите новые образы богатых людей, которые ведут яркую, веселую жизнь. Лучше всего - познакомиться с такими или работать с ними
На черный день
- "На светлое будущее / На яркие путешествия".
- Негатив направьте в позитив
- Работайте над чувством безопасности (тут поможет психолог)