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Эти установки мешают вам разбогатеть: избавьтесь от них уже сегодня

Автор: Светлана Мащенко

Психолог разъяснила, какие установки мешают нам стать успешными, состоятельными, и в конце концов, счастливыми людьми, которые находят баланс между работой, заработком, отдыхом и личной жизнью.

Какие это установки, и как от них избавиться, Styler рассказала психолог Алена Щербань.

Эксперт назвала 10 таких установок и дала совет по каждой из них.

Много денег "равно" плохой человек

Как избавиться:

  • Читайте биографии и истории успеха выдающихся, состоятельных людей
  • Поверьте в себя
  • Займитесь медитацией или работой с психологом

Деньги достаются тяжелым трудом

Как избавиться:

  • Часто проговаривайте в разных вариациях: "Я зарабатываю деньги просто"
  • Найдите возможность простого, легкого заработка и примите ее
  • Подумайте, что у вас получается лучше всего и что вам нравиться. Далее приложите все усилия, чтобы монетизировать эти навыки

Мы всегда бедно жили

Как избавиться:

  • Прекратите довольствоваться малым и на всем экономить
  • Поверьте в себя и начните развиваться как личность и специалист

Будет больше денег - буду счастливым

Как избавиться:

  • Найдите то, что делает вас счастливым вне денег: семья, хобби, путешествия и уделяйте этому время
  • Пропишите, чего вы действительно хотите. Какие цели (задачи) себе ставите?

Большие деньги - большие проблемы

Как избавиться:

  • Попробуйте полюбить деньги. Повторяйте твердо и уверенно: "Я в безопасности, когда у меня много денег"
  • Читайте книги, смотрите фильмы о финансовой грамотности и об их ценности

Сами предложат и сами дадут

Как избавиться:

В случае разговора о зарплате не бойтесь назвать сразу более высокую зарплату. Скорее всего, работодатель снизит ее, но вы сможете получить ту зарплату, на которую изначально рассчитывали

Я не достоин лучшего

Как избавиться:

  • Сформируйте позитивный образ своего будущего с помощью визуализации
  • Формируйте свою уверенность и развивайте свои слабые навыки

Мне стыдно хорошо зарабатывать

Как избавиться:

  • Осознайте, что вы имеете большую ответственность или больше профессиональных навыков в той сфере, где работаете
  • Помните, что в современном мире царит равноправие

Без денег жизнь ярче

  • Полюбите себя (снова). Это главное условие любого богатства
  • Найдите новые образы богатых людей, которые ведут яркую, веселую жизнь. Лучше всего - познакомиться с такими или работать с ними

На черный день

  • "На светлое будущее / На яркие путешествия".
  • Негатив направьте в позитив
  • Работайте над чувством безопасности (тут поможет психолог)

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