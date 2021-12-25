Ці установки заважають вам розбагатіти: позбудьтеся від них вже сьогодні
Психолог роз'яснила, які установки заважають нам стати успішними, заможними, і врешті-решт, щасливими людьми, які знаходять баланс між роботою, заробітком, відпочинком і особистим життям.
Які це установки, і як від них позбутися, Styler розповіла психолог Альона Щербань.
Експерт назвала 10 таких установок і дала пораду по кожній з них.
Багато грошей "дорівнює" погана людина
Як позбутися:
- Читайте біографії та історії успіху видатних, заможних людей
- Повірте в себе
- Займіться медитацією або роботою з психологом
Гроші дістаються важкою працею
Як позбутися:
- Часто промовляйте в різних варіаціях :"Я заробляю гроші просто"
- Знайдіть можливість простого, легкого заробітку і прийміть її
- Подумайте, що у вас виходить найкраще і що вам подобатися. Далі докладіть всіх зусиль, щоб монетизувати ці навички
Ми завжди бідно жили
Як позбутися:
- Припиніть задовольнятися малим і на всьому економити
- Повірте в себе і почніть розвиватися як особистість і фахівець
Буде більше грошей - буду щасливим
Як позбутися:
- Знайдіть те, що робить вас щасливим поза грошима: сім'я, хобі, подорожі і приділяйте цьому час
- Пропишіть, чого ви дійсно хочете. Які цілі (завдання) собі ставите?
Великі гроші - великі проблеми
Як позбутися:
- Спробуйте полюбити гроші. Повторюйте твердо і впевнено: "Я в безпеці, коли у мене багато грошей"
- Читайте книги, дивіться фільми про фінансову грамотність і про їх цінності
Самі запропонують і самі дадуть
Як позбутися:
У разі розмови про зарплату не бійтеся назвати відразу більш високу зарплату. Швидше за все, роботодавець знизить її, але ви зможете отримати ту зарплату, на яку спочатку розраховували
Я не гідний кращого
Як позбутися:
- Сформуйте позитивний образ свого майбутнього за допомогою візуалізації
- Формуйте свою впевненість і розвивайте свої слабкі навички
Мені соромно добре заробляти
Як позбутися:
- Усвідомте, що ви маєте більшу відповідальність або більше професійних навичок в тій сфері, де працюєте
- Пам'ятайте, що в сучасному світі панує рівноправність
Без грошей життя яскравіше
- Полюбіть себе (знову). Це головна умова будь-якого багатства
- Знайдіть нові образи багатих людей, які ведуть яскраве, веселе життя. Найкраще - познайомитися з такими або працювати з ними
На чорний день
- "На світле майбутнє / На яскраві подорожі".
- Негатив направте в позитив
- Працюйте над почуттям безпеки (тут допоможе психолог)