Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити на свято, а що обов'язково потрібно

Історія та традиції цього дня

Ця дата дуже важлива у християнстві. Її пов'язують із закінченням земного життя Діви Марії та возз'єднанням з Ісусом Христом на небесах.

Після розп'яття, воскресіння та піднесення Ісуса Христа його мати Діва Марія провела залишок свого земного життя в Єрусалимі, проповідуючи християнство.

Але ось 28 серпня настав день, коли вона перейшла до Царства Небесного. Згідно з біблійними переказами, якось під час молитви Богородиця побачила Архангела Гавриїла, який колись сповістив їй новину про те, що вона стане матір'ю Ісуса.

Цього разу він повідомив, що за три дні душа Марії покине тіло. Пресвята Діва встигла за цей час попрощатися з близькими та учнями Христа, а потім у їхній присутності возз'єдналася з Богом. Це подарувало їй вічне небесне існування.

Звідси і назва свята Успіння Пресвятої Богородиці, тобто тиха, мирна смерть Діви Марії.

28 серпня заведено ходити до церкви та молитися до Діви Марії про здоров'я близьких. Під час урочистої служби освячують хліб, горіхи, мед, фрукти та зерно.

Після цього сім'я збирається вдома за святковим столом та може скуштувати продукти, від яких утримувалась протягом Успенського посту.

На свято можна заготовляти варення, консервацію, а також відпочивати серед рідних.

Головні прикмети на свято

Вважається, якщо на Успіння Богородиці буде хороша погода - то бабине літо буде прохолодним. Багато павутиння, що літає в повітрі, обіцяє холодну зиму. Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то весна буде теплою.

Що не можна робити у свято

Цього дня заборонено гуляти весілля, важко працювати, сваритися та бажати комусь зла. Щоб не викликати біди сьогодні, не розводьте відкритий вогонь. У цей день не можна сваритися та лаятися з близькими. Не варто займатися прибиранням чи працювати в саду: сьогодні фізична праця не вітається. Краще не починайте цього дня нічого нового.

День ангела сьогодні святкують : Марія, Микита, Йосип, Степан та Максим.