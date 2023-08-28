Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник, а что обязательно нужно

История и традиции этого дня

Эта дата очень важна в христианстве. Ее связывают с окончанием земной жизни Девы Марии и воссоединением с Иисусом Христом на небесах.

После распятия, воскресения и вознесения Иисуса Христа его мать Дева Мария провела остаток своей земной жизни в Иерусалиме, проповедуя христианство.

Но вот 28 августа настал день, когда она перешла в Царство Небесное. Согласно библейским преданиям, однажды во время молитвы Богородица увидела Архангела Гавриила, когда-то известившего ей новость о том, что она станет матерью Иисуса.

На этот раз он сообщил, что через три дня душа Марии покинет тело. Пресвятая Дева успела за это время попрощаться с близкими и учениками Христа, а затем в их присутствии воссоединилась с Богом. Это подарило ей вечное небесное существование.

Отсюда и название праздника Успение Пресвятой Богородицы, то есть тихая, мирная смерть Девы Марии.

28 августа принято ходить в церковь и молиться к Деве Марии о здоровье близких. Во время торжественной службы освящают хлеб, орехи, мед, фрукты и зерно.

После этого семья собирается дома за праздничным столом и может отведать продукты, от которых удерживалась на протяжении Успенского поста.

На праздник можно заготавливать варенье, консервацию, а также отдыхать в кругу родных.

Главные приметы на праздник

Считается, если на Успение Богородицы будет хорошая погода - то бабье лето будет прохладным. Много летающей паутины в воздухе сулит холодную зиму. Если увидите радугу в этот день - осень будет теплой.

Что нельзя делать в праздник

В этот день запрещено гулять свадьбу, тяжело работать, ссориться и желать кому-то зла. Чтобы не навлечь беду сегодня, не разводите открытый огонь. В этот день нельзя ссориться и ругаться с близкими. Не стоит заниматься уборкой или работать в саду: сегодня физический труд не приветствуется. Лучше не начинайте в этот день ничего нового.

День ангела сегодня празднуют: Мария, Никита, Йосиф, Степан и Максим.

