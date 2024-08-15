Успіння Пресвятої Богородиці 2024: традиції та молитви

Сьогодні православні в Україні відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Цей день присвячений завершенню земного і початку небесного життя Діви Марії, матері Спасителя. У народі свято називають Першої Пречистої.

Традиції свята

Успіння завершує Успенський піст, і це свято часто відзначали сімейним застіллям, хоча від алкоголю радше утриматися. Напередодні свята в церквах проходить Всеношна служба, під час якої виносять Плащаницю з образом Діви Марії.

Цей день також знаменував початок сезону сватання та весіль. Молоді люди поспішали посвататися, щоб встигнути одружитися до кінця року. Вважалося, що на Успіння починається молоде бабине літо, коли сонце стає особливо гарячим, наче готується до зимового сну.

Що попросити і коли звертатися до Богородиці

Богородиця піклується про всіх людей на світі, вона відповідає на щирі молитви і дарує своє заступництво. У неї просять:

Зміцнення віри

Здоров’я для себе та близьких

Духовної допомоги у боротьбі зі згубними звичками

Захисту від наклепу інших людей.

Також Богородицю просять про позбавлення від страху перед фізичною смертю.

Молитва перед іконою Успіння Пресвятої Богородиці

О, Діво Маріє, Мати наша, Отець Небесний зробив Тебе Храмом та інструментом Святого Духа, щоб, прийнявши від Тебе плоть, Предвічне Слово увійшло в світ і оселилося з нами.

Ти, о Мати, завжди була для нас тією провідною зіркою, яка веде до дому Отця. Як колись в Кані Галилейській Ти говорила до наших праотців, так і нині Ти звертаєшся до нас зі словами: “Зробіть все, що Він вам скаже”.

Божий Притулок грішників, будь Господньою поміччю нам, недосконалим і немічним, Своїм Небесним Покровом бережи нас від зла, яке нам постійно загрожує. Скорботним втіха, як Мати, поможи нам, коли в нас вичерпується надія і сили для доброго християнського життя. Разом з нами випроси у Сина Свого хвopим зцiлення та благодать здоров’я душі і тiла для всіх слабких і стpaждаючих.

Молитви до Божої Матері на кожен день

Богородице Діво‚ радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти в жонах‚ і благословен плiд утpoби Твоєї, бо Ти поpодила Спаса душ наших. Амінь.

Під Твою Милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбави нас, Єдина Чиста і Благословена. Преславна Приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля Тебе душі наші. Амінь.

Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо.

Ранкова молитва до Пресвятої Богородиці

Пречиста Діво Маріє! Зі світанком цього дня вдаюся під Твій Покров і як добра дитина, благаю Тебе: Матінко моя Небесна, заопікуйся мною! У Твої руки віддаю душу мою і тіло, - все моє життя. А Ти, добра Небесна Мати, будь найкращою Ненькою та Заступницею! Охороняй мене завжди сильним Твоїм Покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у Твого Сина та Своїми молитвами зменшуй Його Святий Гнів з приводу моїх гріхів! Бо я добре знаю, що Ти, Царице Неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, хто з довірою віддається під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю Святою Опікою легше зможу уникати всіх небезпек для душі і тіла, та виконувати Божу Волю, а після смерти осягнути вічне щастя на Небі. Амінь.