Успение Пресвятой Богородицы 2024 года: традиции и молитвы

Традиции праздника

Успение завершает Успенский пост, и этот праздник часто отмечали семейным застольем, хотя от алкоголя скорее воздержаться. В канун праздника в церквях проходит Всенощная служба, во время которой выносят Плащаницу с образом Девы Марии.

Этот день также отмечал начало сезона сватовства и свадеб. Молодые люди спешили посвататься, чтобы успеть выйти замуж до конца года. Считалось, что на Успение начинается молодое бабье лето, когда солнце становится особенно жарким, словно готовится к зимнему сну.

Что попросить и когда обращаться к Богородице

Богородица заботится обо всех людях на свете, она отвечает на искренние молитвы и дарит свое покровительство. У нее просят:

Укрепление веры

Здоровье для себя и близких

Духовной помощи в борьбе с пагубными привычками

Защиты от клеветы других людей.

Также Богородицу просят об избавлении от страха перед физической смертью.

Молитва перед иконой Успения Пресвятой Богородицы

О, Діво Маріє, Мати наша, Отець Небесний зробив Тебе Храмом та інструментом Святого Духа, щоб, прийнявши від Тебе плоть, Предвічне Слово увійшло в світ і оселилося з нами.

Ти, о Мати, завжди була для нас тією провідною зіркою, яка веде до дому Отця. Як колись в Кані Галилейській Ти говорила до наших праотців, так і нині Ти звертаєшся до нас зі словами: “Зробіть все, що Він вам скаже”.

Божий Притулок грішників, будь Господньою поміччю нам, недосконалим і немічним, Своїм Небесним Покровом бережи нас від зла, яке нам постійно загрожує. Скорботним втіха, як Мати, поможи нам, коли в нас вичерпується надія і сили для доброго християнського життя. Разом з нами випроси у Сина Свого хвopим зцiлення та благодать здоров’я душі і тiла для всіх слабких і стpaждаючих.

Молитвы к Божией Матери на каждый день

Богородице Діво‚ радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти в жонах‚ і благословен плiд утpoби Твоєї, бо Ти поpодила Спаса душ наших. Амінь.

Під Твою Милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбави нас, Єдина Чиста і Благословена. Преславна Приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля Тебе душі наші. Амінь.

Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, присноблаженну, і пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо.

Утренняя молитва к Пресвятой Богородице

Пречиста Діво Маріє! Зі світанком цього дня вдаюся під Твій Покров і як добра дитина, благаю Тебе: Матінко моя Небесна, заопікуйся мною! У Твої руки віддаю душу мою і тіло, - все моє життя. А Ти, добра Небесна Мати, будь найкращою Ненькою та Заступницею! Охороняй мене завжди сильним Твоїм Покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у Твого Сина та Своїми молитвами зменшуй Його Святий Гнів з приводу моїх гріхів! Бо я добре знаю, що Ти, Царице Неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, хто з довірою віддається під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю Святою Опікою легше зможу уникати всіх небезпек для душі і тіла, та виконувати Божу Волю, а після смерти осягнути вічне щастя на Небі. Амінь.