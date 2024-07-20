Успіння Пресвятої Богородиці 2024: коли велике свято і що треба встигнути зробити

У 2023 році Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новий юліанський календар. Тепер Успіння Пресвятої Богородиці відзначатиметься 15 серпня .

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли в 2024 році святкуємо Успіння Пресвятої Богородиці та які традиції свята.

Історія свята

Канонічне Євангеліє не містить даних про дату, місце чи обставини смерті Марії. Вважається, що після П’ятидесятниці Діва Марія перебувала в Єрусалимі близько 10 років, а подальші відомості про її життя містяться лише в апокрифах.

Свято Успіння символічно завершує церковний рік, який закінчується 31 серпня. Це свято присвячене багатьом храмам в Україні та відзначає день, коли Богоматір з тілом і душею перейшла до вічної слави свого Сина, ставши могутньою Заступницею та Покровителькою на небі.

Вшанування Успіння як одного з основних християнських свят розпочалося після Собору в Ефесі у 431 році. Це свято є сумним через смерть і водночас радісним, оскільки відзначає перехід Марії до вічного життя.

Свято Успіння Пресвятої Богородиці є часом поклоніння, спільної молитви та віри в вічне життя після смерті. Воно важливе для християн, оскільки об'єднує їх у спільній вірі та надії на вічне блаженство. Слово "успіння" означає сон, що підкреслює ідею відсутності кінцевої смерті та продовження життя після земного існування.

Традиції святкування

На свято Успіння Пресвятої Богородиці християни традиційно йдуть до церкви. Там освячують насіння та колоски пшениці з нового врожаю, адже цей період збігається з жнивами.

У храмі ставлять свічки за здоров’я рідних і близьких, особливо дітей, і моляться за їхнє благополуччя. Цього дня завершується Успенський піст і можна накривати пишний стіл, на якому обов'язково має бути освячений хліб зі свіжого борошна. Святкове застілля часто супроводжується різноманітними стравами з нового врожаю, такими як пироги з фруктами та овочами, вареники, медові страви тощо.

Крім святкового застілля, на Успіння також займаються засоленням капусти, огірків, помідорів та інших овочів на зиму. Цей день вважається сприятливим для цього, і господині часто проводять багато часу, готуючи запаси на холодний сезон. Також багато хто збирає гриби і горіхи на зиму.

Сни в ніч на Успіння вважаються віщими. Люди вірять, що побачене в цю ніч може мати особливе значення і передбачати майбутні події, тому звертають увагу на свої сновидіння і намагаються їх тлумачити.

Що не слід робити у свято Успіння Богородиці

У свято Успіння Богородиці заборонено: