Успение Пресвятой Богородицы 2024: когда большой праздник и что нужно успеть сделать

В 2023 году Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь перешли на новый юлианский календарь. Теперь Успение Пресвятой Богородицы будет отмечаться 15 августа .

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда в 2024 году празднуем Успение Пресвятой Богородицы и какие традиции праздника.

История праздника

Каноническое Евангелие не содержит данных о дате, месте или обстоятельствах смерти Марии. Считается, что после Пятидесятницы Дева Мария находилась в Иерусалиме около 10 лет, а дальнейшие сведения о ее жизни содержатся только в апокрифах.

Праздник Успения символически завершает церковный год, заканчивающийся 31 августа. Этот праздник посвящен многим храмам в Украине и отмечает день, когда Богоматерь с телом и душой перешла к вечной славе своего Сына, став могущественной Заступницей и Покровительницей на небе.

Чествование Успения как одного из основных христианских праздников началось после Собора в Эфесе в 431 году. Этот праздник печален из-за смерти и одновременно радостным, поскольку отмечает переход Марии к вечной жизни.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы – время поклонения, совместной молитвы и веры в вечную жизнь после смерти. Оно важно для христиан, поскольку объединяет их в общей вере и надежде на вечное блаженство. Слово "успение" означает сон, подчеркивающий идею отсутствия конечной смерти и продления жизни после земного существования.

Традиции празднования

В праздник Успения Пресвятой Богородицы христиане традиционно идут в церковь. Там освящают семена и колосья пшеницы из нового урожая, ведь этот период совпадает с жатвой.

В храме ставят свечи за здоровье родных и близких, особенно детей, и молятся о их благополучии. В этот день завершается Успенский пост и можно накрывать пышный стол, на котором обязательно должен быть освящен хлеб из свежей муки. Праздничное застолье часто сопровождается разнообразными блюдами нового урожая, такими как пироги с фруктами и овощами, вареники, медовые блюда и т.д.

Помимо праздничного застолья, на Успении также занимаются засолкой капусты, огурцов, помидоров и других овощей на зиму. Этот день считается благоприятным для этого и хозяйки часто проводят много времени, готовя запасы на холодный сезон. Также многие собирают грибы и орехи на зиму.

Сны в ночь на Успение считаются вещими. Люди верят, что увиденное в эту ночь может иметь особое значение и предполагать будущие события, поэтому обращают внимание на свои сновидения и пытаются их толковать.

Что не следует делать в праздник Успения Богородицы

В праздник Успения Богородицы запрещено: