Успение Пресвятой Богородицы 2024: когда большой праздник и что нужно успеть сделать
В 2023 году Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь перешли на новый юлианский календарь. Теперь Успение Пресвятой Богородицы будет отмечаться 15 августа.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда в 2024 году празднуем Успение Пресвятой Богородицы и какие традиции праздника.
История праздника
Каноническое Евангелие не содержит данных о дате, месте или обстоятельствах смерти Марии. Считается, что после Пятидесятницы Дева Мария находилась в Иерусалиме около 10 лет, а дальнейшие сведения о ее жизни содержатся только в апокрифах.
Праздник Успения символически завершает церковный год, заканчивающийся 31 августа. Этот праздник посвящен многим храмам в Украине и отмечает день, когда Богоматерь с телом и душой перешла к вечной славе своего Сына, став могущественной Заступницей и Покровительницей на небе.
Чествование Успения как одного из основных христианских праздников началось после Собора в Эфесе в 431 году. Этот праздник печален из-за смерти и одновременно радостным, поскольку отмечает переход Марии к вечной жизни.
Праздник Успения Пресвятой Богородицы – время поклонения, совместной молитвы и веры в вечную жизнь после смерти. Оно важно для христиан, поскольку объединяет их в общей вере и надежде на вечное блаженство. Слово "успение" означает сон, подчеркивающий идею отсутствия конечной смерти и продления жизни после земного существования.
Традиции празднования
В праздник Успения Пресвятой Богородицы христиане традиционно идут в церковь. Там освящают семена и колосья пшеницы из нового урожая, ведь этот период совпадает с жатвой.
В храме ставят свечи за здоровье родных и близких, особенно детей, и молятся о их благополучии. В этот день завершается Успенский пост и можно накрывать пышный стол, на котором обязательно должен быть освящен хлеб из свежей муки. Праздничное застолье часто сопровождается разнообразными блюдами нового урожая, такими как пироги с фруктами и овощами, вареники, медовые блюда и т.д.
Помимо праздничного застолья, на Успении также занимаются засолкой капусты, огурцов, помидоров и других овощей на зиму. Этот день считается благоприятным для этого и хозяйки часто проводят много времени, готовя запасы на холодный сезон. Также многие собирают грибы и орехи на зиму.
Сны в ночь на Успение считаются вещими. Люди верят, что увиденное в эту ночь может иметь особое значение и предполагать будущие события, поэтому обращают внимание на свои сновидения и пытаются их толковать.
Что не следует делать в праздник Успения Богородицы
В праздник Успения Богородицы запрещено:
- Ходить босиком по росе. Считается, что в этот день роса является слезами Богородицы. Хождение по росе может повлечь за собой неудачи и несчастья.
- Носить старую или неудобную обувь. Если в этот день натереть ноги, то считается, что весь жизненный путь будет полон трудностей.
- Стричься. Особенно это касается девушек. Считается, что стрижка в этот день может разгневать Деву Марию.
- Ссориться. Следует избегать конфликтов, особенно с семьей. Нельзя думать плохо о врагах или желать им зла, поскольку это зло может возвратиться.
- Пользоваться иглами, ножами или ножницами. В этот день нельзя шить, резать или использовать острые предметы. Даже хлеб нужно ломать руками, а не резать.
- Работать и убирать. В этот день не следует заниматься домашними или огородными делами.
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При написании материала были использованы источники: сайт Ритуального дома "Вечность", УПЦ Благовест, Википедия.